手機品牌vivo進軍台灣屆滿三周年，為了回饋消費者支持，vivo特別推出「接二連三大放送」生日慶優惠活動，即日起至12/31購買全系列機種，就有機會獲得五星級飯店吃住玩全包雙人假期，凡於全台vivo體驗店購機可享萬元贈品，本周六(12/5)到店參加生日派對並完成任務，還可獲得vivo獨家客製好禮，歡迎V粉到場共襄盛舉!

本月是vivo正式進軍台灣滿三年，除了推出「vivo AC LIVE秀」三周年特別企畫節目外，vivo也推出一系列歡慶活動，只要將Facebook大頭貼換上「vivo三周年生日特效框」並tag好友完成指定留言，就有機會把vivo無線運動耳機帶回家；不限通路購買vivo手機並上網登錄，還可抽麗寶樂園×福容大飯店五星級飯店吃住玩全包雙人麗寶假期行程，內含精緻雙人房住宿一泊一食、渡假區禮券800元和饗樂券4張，市價14,220元，共計33組。

而vivo也針對全台三間體驗店祭出好康，凡於體驗店購買X50系列就送防護大禮包(含軍功防摔殼、大螢膜PROII手機保護貼、小螢膜手機鏡頭保護貼、限量張鈞甯迷你人形立牌)、33W閃充組、延長保固12個月(共計24個月)和螢幕意外保障12個月、代言人張鈞甯限量悠遊卡及登錄送900元全聯禮券，總價值達萬元；購買NEX、V和Y系列則加送V Friends藍牙耳機、延長保固6個月(總計18個月)和代言人張鈞甯限量悠遊卡。vivo12/5也將在全台體驗店舉辦生日派對邀請V粉共襄盛舉，只要到現場寫下生日祝福小卡並加入FB粉絲團就送棒棒糖造型棉花糖，現場加入vivo官方粉絲俱樂部並完成指定步驟還可獲得獨家vivo特製手工糖，邀請V粉把握機會!

目前vivo在全台已設有3間體驗店和3間客戶服務中心，12月底還將在台南南紡購物中心二館增設體驗店，預計2021年完成六都布局，並推出包含「業界最長15日新品換貨」、「終身維修免費到府收送」、「終身免檢修費」、「保固內原廠殼和原廠保護貼免費更換各兩次」、「終身免費手機健檢」、「長期服務始終如一」等6大售後保固，vivo期待三周年後在台業績能更上一層樓，台灣市佔邁向前三名！

(科技)