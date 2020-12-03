中央銀行標售1,700億元364天期定存單，結果得標加權平均利率0.164％，已連續七個月創歷史新低紀錄，較11月的0.208％，下滑4.4個基本點（1個基本點是0.01個百分點），銀行資金調度主管表示，主要是市場閒錢找去處進場搶標的結果，且與年初相比，一年下來利率只剩不到三分之一。

根據央行公布的364天期定存單標售結果，共吸引3,194億元資金進場搶標，投標倍數1.88倍，維持長期以來相對較低的水準，得標比率達53.22％。銀行資金調度主管表示，市場資金過剩錢滿為患，雖然疫苗開打，但國際疫情未抵定，閒錢仍有尋求相對穩定去處需求，進場搶標364天期定存單，得標加權平均利率續下探新低。

與今年1月標售的364天期定存單相比，一樣是錢滿為患，得標利率還有0.571％。銀行資金調度主管指出，但農曆年爆發新冠疫情，各國啟動史上最大寬鬆狂印鈔，我央行3月也跟進降息1碼（0.25個百分點），重貼現率來到1.125％的史上新低，閒置資金進一步氾濫，因此一年下來，定存單得標利率只剩不到三分之一，代表銀行的閒錢收益，也比年初大幅縮水約七成。

央行從2010年4月開始標售364天期定存單，金額為1,000億元，提供銀行去化過剩資金的調度工具之一。2014年2月提高到1,200億元，2015年3月增加為1,300億元、同年6月上調至1,500億元，2016年2月再擴大達1,600億元，2017年5月進一步加碼為1,700億元至今。

(工商 )