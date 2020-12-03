中華網龍旗下自製研發手機遊戲《吞食天地M》宣布，正式取得中國遊戲版號，未來將以《吞食天地歸來》名稱開啟中國服務，也正與當地多家營運商洽談代理合作。除網龍以外，大陸國家新聞出版署12月第一批進口遊戲審批結果出爐，大宇資（6111）旗下《仙劍奇俠傳九野》、宇峻奧汀（3546）《三國群英傳Online2》兩款遊戲也通過審批，未來在中國推出後，將有望貢獻營收、獲利。

中華網龍指出，《吞食天地歸來》是以2003年線上遊戲《吞食天地Online》為基礎開發，完整保留原作經典的MMORPG回合制開創玩法，遊戲2018年9月在台港澳上市，深受玩家支持喜愛，創下Google、Apple雙平台暢銷排行榜Top 10，累計至今遊戲營收已達6億元，2019年也授權東南亞知名遊戲營運商，拓展海外服務版圖，成功獲得泰國、越南Google暢銷排行榜Top 5佳績。

中華網龍表示，《吞食天地》IP從最早期的單機遊戲、線上遊戲到手機遊戲一路迭代成長，20多年間相繼開發數款遊戲，累積龐大的玩家粉絲，《吞食天地Online》更擁有高達500萬玩家會員，締造當年華人線上遊戲里程碑。

網龍指出，本次《吞食天地歸來》經過兩年持續調整優化，遊戲趣味性與耐玩性更加豐富，目前最新版本更針對手遊玩家喜好，加入跨服國戰「城池爭霸戰」、跨服PVP競賽「無界擂台」等玩法，在經典中創新，成為串聯起老玩家專屬回憶的跨時代遊戲。

大宇資旗下的《仙劍奇俠傳九野》由中手遊代理營運，為上海軟星開發。上海軟星為北京軟星100％持有，大宇資則持有北京軟星49％，為大宇資業外收益。

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