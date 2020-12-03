非食品組參賽廠商，將推出代表台中意象的伴手禮，提早迎接民眾年節送禮需求。（陳世宗攝）

清水區農會推出以清水米研發製作的「清水米棒」，口味獨特，深受消費者青睞。（陳世宗攝）

佳星軒食品股份有限公司推出干貝醬等禮盒，挑戰老饕的味蕾。（陳世宗攝）

「第12屆台中市十大伴手禮」現場票選活動，將於5日起連兩天於市民廣場登場，百大店家將設攤提供產品試吃，和民眾面對面推廣自家商品。台中市工商發展投資策進會總幹事黃于珊說，「十大伴手禮首獎」將透過現場票選、網路投票與專家評選綜合計分選出，備戰年底節慶送禮潮。

黃于珊指出，台中是糕餅的故鄉，太陽餅、老婆餅、奶油酥餅等知名伴手禮，名聞遐邇，每年入圍店家除傳統老字號品牌外，更不乏新穎伴手禮、辦公室團購美食等，增加評選活動的競爭性與看點，象徵台中是個極富創意、推陳出新的城市，更是名符其實的伴手禮之都。

黃于珊說，本屆十大伴手禮以「幸福記憶」為主題，遴選特別著重產品的「在地特色主題性」，參加廠商採用台中特有的大甲芋頭、新社咖啡、茶、米、肉品與水果等，農牧產品製成伴手禮品，送禮不但具有濃濃台中特色，更讓外地朋友吃到台中特有的美味。

工策會表示，非食品組參賽廠商，則傾向將代表台中的意象，結合創意發想作成文創小物，每項商品都別具特色；因應疫情衝擊，為提早迎接民眾年節送禮需求，電商是伴手禮行銷必然趨勢，本屆評選也將電商購買便利性納入評分加分項目，藉此鼓勵店家數位轉型。

(中時 )