新疆西部阿克蘇市近日發生一起罕見的交通事故，有名在下水道施工的工人，突然從人孔蓋探出頭來，結果被一輛朝他行駛過來的車直接輾了過去，工人就像「打地鼠」遊戲般被壓回洞裡，所幸緊急送醫檢查後並無大礙，而整個驚險過程全都被監視器錄下，引起網友熱烈討論。

綜合陸媒報導，事發於11月25日，張姓工人當時正在下水道進行維修，直到完成工作準備回到地面，他才剛把頭探出洞，都還來不及轉身察看四周狀況，下秒就馬上被一輛白色汽車直接輾過，從畫面中可以清楚看到，車輛在經過洞口時，輪胎還往下頓了一下，張男的頭頂恐遭受重壓。

隨後，張男被緊急送往醫院救治，他雖然因此受了傷，但所幸傷勢不算太嚴重，經過治療後已無大礙，目前已經出院返家。對此，阿克蘇警方表示，施工期間應該要在路面放置警告標示，或是圍起封鎖線，而司機在行駛時也應注意路況，因此最後認定雙方都須負起同等責任。

消息曝光後，立刻掀起一陣熱議，網友認為警方的處置過於嚴重，紛紛替汽車駕駛抱不平「倒楣的司機」、「怎麼會反過來怪司機」、「那時候冒出來，駕駛根本看不到吧」、「應該施工方全責」、「司機有責任，但是應該是次要責任吧」、「汽車責任過重了吧，這個角度壓根看不到」。

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(中時新聞網)