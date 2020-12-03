國民黨立委為阻止行政院長蘇貞昌在立法院進行施政報告，在國會大丟豬內臟。（圖／本報系資料照片）

政府明年元月將開放美豬進口，近期朝野為萊豬展開攻防，甚至在國會引爆豬內臟大戰；美豬政策明顯衝擊政府，有民調顯示總統蔡英文、行政院長蘇貞昌的信任度下滑。資深媒體人陳揮文今(3日)在廣播節目中指出，民進黨完全執政後，施政不管人民感受，人民根本拿民進黨蠻幹政策「沒皮條」，至於，這樣的氛圍是否會影響兩年後的縣市長選舉，他也說出悲觀看法。

據《美麗島電子報》最新民調結果顯示，蔡英文總統信任度為55.6%、較上月減少5.3個百分點，對蘇貞昌滿意度也較上月陡降9.4個百分點，跌至47.6%。

陳揮文在廣播節目《飛碟晚餐 陳揮文時間》中談到，民進黨完全執政根本不管人，還有兩年才投縣市長選舉，現在根本拿它沒皮條，除了選票以外；至於，目前引爆的萊豬、萊牛議題，這種討厭民進黨氛圍能否撐到兩年後的九合一投票，「這是我是懷疑的」。

陳揮文更指出，屆時能不能回到2018年台灣最大黨討厭民進黨的狀況，這種事是長期、持久性的，但現在距離選舉還有兩年才會投票，加上今年一月才剛選完總統大選，他更要「大家忍著點」。

(中時新聞網)