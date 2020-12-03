小玉兒跨界歌壇推出新歌。（齊映國際提供）

直播主小玉兒跨界當起樂壇新人，砸百萬推出創作單曲〈寂寞是一場孤獨的飛行〉，展現玩真的企圖心，並邀請三男助陣，分別是嚴爵擔任單曲製作人、MV影像則由黃仲崑與新生代演員吳承洋擔綱演出。看著這兩位實力派演員飆戲，小玉兒在他們身上學到許多，「前輩黃仲崑的語氣、眼神真的會讓人起雞皮疙瘩，鏡頭一開機他就馬上入戲，還能帶動我的情緒讓我進入角色，真的好專業」。

MV拍攝當天小玉兒沒吃早餐，開拍時片場收音非常安靜，肚子卻異常地一直叫，還叫得非常大聲，突然被黃仲崑直接問「是妳的肚子在叫嗎？」頓時打破沈默惹得全場大笑。至於一位是資深熟男、一位是輕熟男一位是鮮肉，現實生活中哪位會是理想型？她三者兼具，打趣回：「外表是當然小鮮肉，但內涵當然是仲崑哥，經驗跟穩重會給我一種安全感，嚴爵哥是輕熟男，有藝術家的創意魅力。」

小玉兒從事直播工作5年多，每天固定在平台上與粉絲互動、唱歌、暢談愛情觀，每月平均直播多達70個小時，每年進帳超過百萬收入不成問題，她卻樂於把賺到的錢投入音樂製作，不怕被看衰、甚至遭諷刺是在做賠錢的事，正向說：「在我能力所及，透過自己賺來的錢去實踐夢想，這件事是非常值得的！」有趣的是，好奇身為直播主的圈粉魅力，她竟然回應，其實我是一個笑點很低的人，只要一點點事情，就會發出一種魔性笑聲感染人，「粉絲會因為我的魔性笑聲停留下來，形容我的笑聲像小鐘哥，我不是靠顏值，這個特色與粉絲打成一片」。

(中時 )