美軍將在台灣附近部屬一支大艦隊？據美媒報導，美國海軍部長肯尼斯．布瑞斯威特（Kenneth Braithwaite）宣布了為遏止中國大陸不斷發展海軍實力，已在美國國會聽證會上提議，重建美國第一艦隊。對此，台灣軍事專家施孝瑋表示，他對第一艦隊司令部是否會駐在新加坡，是值得深思的。

美國海軍新聞網(USNI)17日報導，有鑒於設在日本的第七艦隊面對威脅仍有不足，海軍部長布瑞斯威特出席海軍潛艦聯盟時表示，海軍打算於印度與太平洋邊界一帶成立新艦隊，以因應中國大陸在該區域帶來的海上挑戰。他表示，不能只靠在日本的第七艦隊，美方有必要尋找類似新加坡、印度的盟友或夥伴；如果有一天美軍被捲入任何形式的爭端之中，擁有艦隊將是非常重要的事情。

據美媒《ABC News》報導，布瑞斯威特(美國時間2日)在美國國會聽證會上，向參議院「武裝部隊委員會」表示，在川普政府餘下的任期內，為讓更多的美國船隻和水手在東南亞和西印度洋（包括馬六甲海峽）內的海域航行更安全，改善美在印度、太平洋的地位，「我們將重組第一艦隊，將其作為一支遠征艦隊，主要負責穩定石油和貨物供應」。

《ABC News》指出，美國海軍現下轄6大艦隊，而自從1973年以來，美國海軍就沒有進行過第1艦隊的部署，此次重組第一艦隊將定位為「遠征軍」，組建許多艦船和人員可能來自在日本以外運營的第七艦隊。

施孝瑋3日接受資深媒體人唐湘龍專訪，在政論節目《觀點》表示，北京對東南亞的影響力的確日漸增加，對「美軍重新佈署第一艦隊，他認為，是有固樁的成分在的，他解釋，美海軍原先在新加坡派了一位海軍少將管後勤，若第一艦隊成立，指揮官將可能提升至中將層級，和新加坡原先的軍事情報交流將更密切，但是新加坡是否真能承擔這些防務，實際上是要好好考慮的。

施孝瑋還指出，美國海軍在西太平洋若真有緊急狀況爆發，是否能將作戰力量集中到台海上，他是一直打很大的問號的。

網友則在影片下方留言，「美海軍想增加軍費想瘋了，才冒出建第一艦隊的念頭，美國的財政狀況根本支持不了」、「美國是想控制馬六甲海峽，切斷中國大陸生命線」。

(中時新聞網)