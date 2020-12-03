陸繪本《等爸爸回家》遭文化部發函，表示未依規定申請許可，不得發行，立刻引起出版業者異議。近年不少陸書在台熱銷，從今年兩大書籍銷售通路博客來和誠品來看，博客來百大暢銷書有4本陸書，誠品十大暢銷書有兩本是陸書。時報出版董事長趙政岷表示，這些暢銷書若因為沒有審查要下架，「如果要追溯，市面上至少會少掉一兩成的書種。」

以3日發佈的今年博客來百大暢銷榜為例，第2名《這世界很煩，但你要很可愛》、第48名《每天演好一個情緒穩定的大人》、第92和98名的《如果歷史是一群喵》系列書都是陸書。近年從陸劇IP書如《琅琊榜》、《延禧攻略》，療癒勵志書如《你的善良必須有點鋒芒》、《文藝女青年這種病，生個孩子就好了》等，都在台灣掀起風潮。

在2018年，文化部就曾發公文指出，在報名文化部中小學生優良課外讀物徵選的書籍中，就有19家出版社、共計43冊大陸授權出版品，沒有事前申請許可，讓文化部審查申請資格是否符合相關規定，就在台發行，已涉違反《大陸地區出版品電影片錄影節目廣播電視節目進入台灣地區或在台灣地區發行銷售製作播映展覽觀摩許可辦法》第8條規定，通知出版社要補提申請。

事實上，趙政岷表示，由簡體字版授權翻譯成繁體字在台出版的書籍，出版業者都不曉得要送審，「我猜這幾年的暢銷書都沒有送審。」他指出，「台灣的讀者應該成熟到可以判斷聽不聽、買不買、看不看，如果限制出版自由，等於限制言論自由，但為何只限制陸書的言論自由呢？」

在2018年的公文之後，文化部也就沒有再提醒業者，或是主動要求陸書審核。文化部表示，近年只請公協會向所屬會員宣導，要依許可辦法辦理相關事宜。不過趙政岷認為，就算真的要審核，「一年的出版品當中，應該至少有3千到5千本陸書，文化部應該也沒有人力因應。」

(中時 )