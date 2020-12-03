雲林縣虎尾鎮農會總幹事黃鈺惠因考績被理事長丁榮義打0分，指控丁榮義霸道，3日丁榮義反控黃鈺惠僭越職權、誹謗他強賣花生給農會，將提告誹謗。黃鈺惠則強調她說的都是事實「歡迎來告」，對於被抹黑名譽受損也將提告。

虎尾鎮農會理事長丁榮義3日舉行記者會，抨擊總幹事黃鈺惠不尊重體制、爭功諉過，近10名退休農會員工也到聲援，哭訴黃鈺惠為了逼退她們，利用職權處處刁難，再將每年省下的近2000萬人事費用說成是自己的營運績效。

雲林縣虎尾鎮農會總幹事黃鈺惠（圖），認為遭理事長丁榮義抹黑，將提告捍衛名譽。（張朝欣攝）

丁榮義表示，他與雲林縣政府協調今年3月13日召開代表大會，黃鈺惠卻在3月7日當天未經他同意，私自用他的條戳章發出開會通知給各代表及縣政府，通知3月9日召開會員大會，明顯僭越職權。

丁榮義指出，黃鈺惠說他拿88袋花生要強賣給農會的不實指控，已涉及公然誹謗，他要澄清從出任理監事到現在擔任理事長已有20年，從未繳交給農會任何1顆花生，所以他一定會告到底，循法律途徑來決解。

黃鈺惠則反駁，丁榮義說她違法召開代表大會、她有公文證明依法召開，丁榮義根本是睜眼說瞎話；另外，丁榮義強賣花生給農會，也有證據與證人，她可以不擔任總幹事，但對於丁榮義的抹黑，將提告以維護自身名譽。

對於退休員工的指控，黃鈺惠說農會很多員工1個月薪水超過6萬元，異動職位後沒有辦法適應就找人關說，但職位要輪替才能熟悉業務，其他人可以適應，那就是能力要提升，只要有能力就可以升等，不用關說。

(中時 )