獨／北市陰宅房仲找「心存善念者」住戶怒吼：哪裡有鬼來找我

位在北市精華路段上的錦新大樓，前身為時代大飯店，1984年發生一場大火，當時奪走19條人命，接連發生離奇、輕生命案等，讓該棟大樓蒙上一層恐怖面紗。不過，近日有房仲臉書po文尋找心存善念租客，立刻掀起熱議。《中時新聞網》記者實際進入租屋案件裡，帶你獨家直擊。

未挑高、無止盡長廊，有種莫名壓迫感。(照片/游定剛 拍攝)

擁有42年歷史的錦新大樓，前身為時代大飯店，大樓外觀斑駁老舊，一樓店面多半拉下鐵門，顯得蕭條，一旁狹小昏暗通道停滿機車，抬頭往上看，不少住戶窗外向外搭起鐵窗，逃生動線備受考驗。實際找到po文的熊姓房仲業者，他帶著我們進入錦新租屋處。走進大樓一樓時，先是經過開放式警衛櫃台，住戶多半敏感、管理員戒備森嚴，見媒體來訪態度不友善，一度阻止進入拍攝，不過，我們試圖聯繫管委會，經溝通、協調採訪主因後，最終獲得許可進入。

昏暗的逃生通道，牆面嚴重漏水留下壁癌景象。(照片/游定剛 拍攝)

我們抵達預定前往樓層，電梯門打開映入眼簾的，卻是無止盡未挑高的長廊，讓人有種莫名的壓迫感，濕氣、霉味撲鼻而來，公共空間堆滿家具、家電及雜物，一旁昏暗逃生通道，地面有著厚重灰塵，牆壁面上嚴重漏水，所留下的壁癌景象。

房仲po文尋找心存善念房客。(照片/房仲業者 熊力德 提供)

錦新大樓為美式建築，從前來說是豪華小套房，伴隨屋齡老舊，內部經過改裝、修繕，物件格局、類型相同，坪數不大，大多為獨立套房。鉑斯國際地產業者熊力德表示，一般提到錦新大樓，許多人都會懼怕，不希望帶客看屋給人負面影響，所以當初po文就以直接、坦白方式告知，從小父母教導我，只要心存善念、保持正氣、正直，不會受到外界太多干擾。

房仲業者熊力德秉持心存善念，進出錦新大樓至今仍未遇過怪事。(照片/陳威成 拍攝)

熊先生透露，前租客是某大醫院單身的護理師，在這住了2、3年，有賺到錢了才搬離開，也沒有聽聞發生什麼事情。Po出租屋訊息引起熱議，外界也好奇真的有人來看屋嗎?熊坦言，近日不少人來看屋，我都會先講明，有看過租屋內容嗎?來看的人都是有意願者，甚至有位小女孩是麻瓜，對這種事比較不會在意，因他1人住，希望是便宜租金的獨立套房。從事房仲業多年的熊先生坦言，進出雖然有疙瘩，但只要心存善念，至今也沒有遇上什麼怪事。

頂樓有座白色建物的土地公廟，居民固定都會來拜拜。(照片/游定剛 拍攝)

把鏡頭拉到頂樓晒衣場，不少住戶都會來此洗衣、曬衣，一旁白色小屋透出微紅光影，裡面供奉土地公，環境來說整齊、乾淨，記者從旁觀察，應該會有住戶固定來拜拜。擁有北市第一凶宅之稱的錦新大樓，外界總給它和恐怖凶宅畫上等號，令不少人戒慎恐懼，也讓長年住戶感到相當憤怒。一名住在錦新大樓30多年的住戶憤怒表示「大家都莫名其妙，這裡根本沒有鬼，有鬼就來找我吧！」

北市錦新大樓為美式建築，外觀經變色處理。(照片/游定剛 拍攝)

北市錦新大樓經歷多起火災事件、離奇命案，恐怖陰影至今仍揮之不去，不論如何秉持尊敬、尊重的心，才是最重要的，也但願亡者能夠靈安。

(中時新聞網)