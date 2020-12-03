資誠（PwC）聯合會計師事務所與中華產業國際租稅學會3日舉辦「反避稅浪潮下企業TP新思維」研討會，協助跨國企業瞭解台灣及其他國家移轉訂價發展新趨勢，以供跨國企業稅務管理參考。

財政部台北國稅局長宋秀玲在研討會致詞時表示，企業對全球投資架構及營運布局應回歸經濟因素考量，利潤配置宜與功能、風險及價值創造一致，同時也要完備TP文件、減少稅務風險，而且可善用預先訂價協議，避免重複課稅風險。

資誠移轉訂價主持會計師徐麗珍指出，隨著全球反避稅持續發展，各大反避稅措施如經濟實質法規等陸續出爐，而OECD持續發布BEPS方案措施，台灣也發布與無形資產相關的TP修正草案等。

此外，東南亞地區國家也逐漸重視TP議題。在這波反避稅浪潮下，對跨國集團營收與利潤產生重大影響。徐麗珍建議，跨國企業在思考全球供應鏈、價格及交易流程調整時，對於全球移轉訂價管理須要更加注意。

資誠稅務法律服務會計師廖烈龍也表示，OECD研擬數位經濟課稅權劃分解決方案，將課稅權導向市場所在國，並提出全球最低稅負制以避免跨國企業將利潤配置於低稅負地區，全球各國亦積極將數位稅導入並修正當地稅法。

此外，廖烈龍提醒，隨著歐盟強制揭露租稅規劃規則的出台以及各國透過資訊交換機制逐步提升全球稅務資訊透明度，跨國集團企業在面對稅務變革時應嚴陣以待。

資誠聯合會計師事務所稅務法律服務會計師范香琴指出，近年來東南亞及印度已全面導入移轉訂價三層文檔的規定，也逐漸加強移轉訂價的查核力道，如印度、馬來西亞、泰國及越南等國的稅局皆鎖定虧損及波動盈餘公司為移轉訂價專案審查對象。

范香琴建議，台商企業應重新檢視價值鏈的安排、因應未來審查趨勢，從資產、人力及無形資產等配置情形，判斷集團成員所扮演之功能及實質承擔之風險，預先備妥一致性的移轉訂價文據。

(工商 )