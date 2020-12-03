美盛旗下專家投資經理西方資產管理指出，全球經濟將會呈現較長期U型復甦。

預計抗疫需要更長時間，但世界各地爭分奪秒的疫苗研究以及死亡率下降令人感到鼓舞。目前為止，一些政策已有效幫助刺激全球經濟活動並重啟市場運作。考慮到全球通膨壓力減弱，預計各國央行將會保持極為寬鬆的政策，並維持低通膨以支持復甦。

雖然如此，仍需保持警惕，留意美國總統大選後、英國脫歐後貿易談判、中美貿易磋商以及地緣政治緊張局勢對市場的影響，因為這些因素都有可能衝擊經濟和金融市場活動。在各種不明朗因素充斥市場的情況下，調整投資組合比重以應對進一步的市場波動，同時保持充足的靈活性，以把握可觀的價值投資機會。

最新的經濟成長預測，亞洲開發銀行預計2020年亞洲區成長將下降0.7％。這將是自1962年以來區內首次記錄的經濟收縮，其中只有大陸有望憑1.8％的成長率抵銷衰退。然而，在新冠疫情肆虐後，預計亞洲地區內的發展中經濟體的成長有望於2021年大幅回升6.8％，其中主要由大陸（+7.7％）、印度（+8.0％）和印尼（+5.3％）的成長所帶動。

到目前為止，亞洲的復甦繼續由北亞出口主導，並主要由補充存貨和醫療相關需求帶動。抗疫疲勞使政府相應地失去繼續採取限制流動性或封鎖措施的意願。即使死亡率普遍較低，疫情對醫療系統造成的壓力仍然是一大挑戰。儘管疫苗研發初露曙光，但新冠疫情仍會持續相當一段時間困擾市場，社交和商務旅行也需要一段時間才能恢復正常。不過，決策者已表明願意採取一切措施支撐經濟，務求由根本上提振市場信心。

目前，亞洲經濟體繼續受惠於財政和貨幣政策，唯一的例外是公共債務比率高於其他亞洲國家的印度和馬來西亞。儘管大部分亞洲國家的核心通膨率仍然處於低水準，但由於油價上漲，整體通膨可能會飆升。

即使大部分國家因外幣債務較低且經常帳盈餘強勁而有進一步放寬利率的空間，但仍預期亞洲央行將維持當前利率水準直至年底。此外，貨幣政策傳遞機制面臨的挑戰日漸增加，加上考慮到經濟成長條件恐將惡化令央行有意保留貨幣政策空間，也都導致央行傾向按兵不動。

(工商 )