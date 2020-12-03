車廠需求暫時未受歐美疫情再起影響，毅嘉（2402）11月營收為6.05億元，比去年同期大增21％，然而受到半導體零組件供應吃緊影響，11月營收月減0.82％。面對12月，法人表示目前接單狀況低於11月之外，年底時客戶、毅嘉都安排例行性盤點，營收多少會受到影響。

毅嘉上半年因為COVID-19疫情影響，營收嚴重受創，隨著6月車廠陸續復工後月營收隨之逐月走高，9月創下今年最高點6.37億元後，10月雖然受到中國十一長假影響，營收仍有6.1億元，在11月接單與10月相仿下，11月營收也有6.05億元，比10月微減0.82％。

法人表示，毅嘉今年下半年開始，為車廠提供車載顯示模組的硬板SMT打件業務，近來Chromebook、遊戲機、iPhone等品大量出貨，排擠晶圓代工產能，也讓車載用顯示模組同樣遭逢半導體缺貨、尤其是電源IC供應不足的影響，是11月營收比10月略減的主因，也讓軟板11月營收為4.61億元，比10月減少1000萬元。

面對12月可能的營收表現，法人表示，12月接單低於10月、11月水準，加上年底不論是車廠客戶、還是毅嘉，都會安排例行性盤點，這也代表，12月營收應該不會維持在6億元以上。

即便今年下半年毅嘉營收急起直追，可是在第二季落後太多下，今年前11月毅嘉累積營收為49.48億元，比去年同期少了13％，不過毅嘉效率與毛利率穩定成長，除了提供汽車顯示模組客戶SMT硬板打板服務外，毅嘉已經能供應橡膠錶帶、金屬機構件、軟板、硬板打件，將加速將這些業務整合成半模組組裝，高毛利的光通訊零組件除了繼續做光纖與光電轉換軟板外，也開始提供塑膠機構件，預估明年營收有機會比今年成長4～5成，毛利率則與今年看齊。

(工商 )