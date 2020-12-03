中華郵政公司為善盡企業責任，傳遞社會關懷，於2020年10月5日至11月5日舉辦「郵遞i心 守護弱勢」公益活動，在社會各界發揮愛心踴躍認捐下，活動順利圓滿成功，透過「i郵箱」將1,631項捐贈物品，送抵弱勢兒童及長者，落實「公益郵政，深耕在地」的理念。

「i郵箱」具有24小時全年無休寄件功能，為郵政普及服務指標設備，亦可作為捐贈物最佳集散網點，藉由綿密的郵政投遞網絡，捐贈人只要在鄰近據點郵寄捐贈物，受贈人即可於3天內收到，感受社會各界傳遞的溫馨。

參與此次認捐活動之社團法人中華安得烈慈善協會、中華愛悅公益慈善發展協會、台灣愛希望兒童關懷發展協會、財團法人台北市緣兒童慈善基金會、門諾社會福利慈善事業基金會、第一社會福利基金會、蒲公英希望基金會及勵馨社會福利事業基金會等公益團體均對中華郵政公司藉由「i郵箱」公益平臺，凝聚社會關懷，表達高度肯定，受贈兒童也滿懷感恩，親繪卡片致贈主辦單位。

中華郵政公司自2016年起於全國各地布建i郵箱，目前據點已突破2,000處。繼2019年舉辦「用i郵箱點亮弱勢兒童」心願，獲各界廣大迴響後，今年再汲取前次經驗、精進活動流程，並將捐贈物品由1,057項增至1,631項，除善用企業資源外，更利用「i郵箱」服務據點密集度及創新功能，使服務與需求密切串連，讓各界體驗「i郵箱」的安全便利，也透過別具意義的公益活動幫助弱勢團體，為社會挹注正能量。

(工商 )