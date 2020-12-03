信功肉品日前反駁行政院長蘇貞昌「豬農支持說」，隨即被消防稽查，引發查水表疑慮，信功業務經理楊旻叡今回應是「例行性稽查」，出面致歉。國民黨主席江啟臣晚間表示，任何一家廠商面對政府，都抱持民不與官鬥，不只信功而已，其他廠商面對同樣事件，相信有很多心理話是說不出來的。

江啟臣晚間出席泰王國國慶日酒會前受訪表示，到底實際狀況是如何，尊重廠商的說法，但最重要的是，堂堂行政院長在國會殿堂說話說不清楚，造成很多困擾誤解，甚至讓大家認為是假訊息，讓廠商第一時間發聲明稿澄清，光這樣就夠擾民。

媒體詢問，信功是否因為受到壓力而出面道歉？江啟臣說，這部分他不是很清楚，但他知道，任何一家廠商面對政府，一定是抱持民不與官鬥的立場，其他廠商若面對同樣事件，相信有很多心理話是說不出來的。

針對行政院長蘇貞昌屢次提及馬政府開放美牛，來辯護蔡政府明年元旦開放萊豬，江啟臣批評，若民進黨只剩下推卸責任、罵在野黨、做梗圖、動不動就馬維拉，讓人感覺不太想要執政，或者根本就把自己當在野黨。

至於民進黨中國事務部說國家不安全原因，來自前總統馬英九執政8年的結果，前總統馬英九聽聞後「蛤」了一聲，反問「誰說？這我第一次聽到」，江啟臣表示，民進黨字典對安全的定義，好像和一般民眾所認知的不同，難道共機繞台、越過中線、防空與國軍戰備疲倦感到緊張，才叫安全嗎？

江啟臣強調，馬政府執政8年期間，不管對美或對陸，都維持相對穩定，尤其台海相對平靜與安全。

(中時 )