結婚43年，首次幾乎一整年待在家，大提琴家馬友友，從今年3月開始在線上演奏免費音樂給樂迷聽，日前他接受NHK日本國際傳媒訪問，發表感恩節談話，提到「人生並不是每件事都是交易，重要的事情，無法貼上標價定義價值，例如人的尊嚴、高尚與公民意識，都不該是必須花錢買到的事。」一如他在網路演奏音樂，不是為了錢，而是這是一件有價值的事。

馬友友表示，2020年可說是他結婚43年來，在家待最久的一年，如果真要計算，43年婚姻，他有27年不在家，總是繞著地球跑，演奏和錄音，今年在家裡待著，像是退休，在家回信，和鄰居聊天，都像是新鮮事。

因此，馬友友想到一個點子，在世人焦慮的時刻，他開啟了「安慰之歌」活動，定期在社群網站上更新一則演奏短片，安慰人心，也廣邀音樂家接力加入，獲得廣大迴響。馬友友是獲得葛萊美獎、平常日巡演行程的巨星，但他並不覺得在網路上演奏給大家聽，是一種損失，反而是收穫。回望過去8個月，馬友友順手拉了一首〈念故鄉〉，讓訪談的記者聽得落淚。

樂評人歐頭表示，馬友友的想法，影響很多人，「他的作法讓我們重新思考一件事，世界上並不是每件事都要貼上標價，最珍貴的事情，不是錢可買到，假如你認為對的事情，只管去做，不要管付出與報酬，這就是馬友友帶給我們的精神。」

馬友友的親民魅力，在上個月的訪台行程充分展現，他出席音樂大師班，席間為學子解惑，他問學生：「請問我的回答有解答到你的問題嗎？」學生誠實地說：「沒有。」眾人笑了，可愛而直率的學生反應，也讓馬友友笑了。

歐頭表示，在疫情間的非常時期，馬友友思考的是自己可以做什麼，並且付諸行動，「如果因為覺得自己力量太小，而什麼都不做，那就可惜了。疫情下，金錢真的不是最重要的事，反而是人與人之間的情感交流，那才珍貴。」

(中時 )