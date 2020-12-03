19位專業評審團多輪評分後，2020食創獎選出38件入圍、22件獲獎。（圖/食力foodNEXT提供）

要變，才能活！為了鼓勵新冠肺炎疫情下的飲食產業不斷創新求變，飲食專業媒體《食力foodNEXT》於今（3日）舉辦「2020食創獎」頒獎典禮，猶如飲食產業的年度最大創新盛會，齊聚全聯、統一超、全家、黑松、瓦城、Cama等知名通路、食品與餐飲品牌，由19位專業評審團現場揭曉年度創新得主。

「食創獎」自2019年創辦，第一屆就有123個品牌廠商、172件報名作品參賽，今年第二屆則共有132個品牌廠商遞件參與，共有217件報名作品，比去年增加了45件，顯見台灣品牌在疫情影響下仍不屈不撓、持續創新。

「我們是一群很傻的人。」食力傳媒總編輯童儀展說，無論是過去5年持續產出優質報導的《食力》，或是參加「食創獎」、接受評鑑的業者，都有一股傻勁，不斷挑戰自己、往前邁進。童儀展說，飲食產業是很穩定的業態，大家願意接受這樣評鑑，代表有向上的決心，每年評鑑都非常競爭激烈，期待大家可以持續努力。

食藥署副署長林金富也出席頒獎典禮給予飲食產業鼓勵，他表示，在食品安全衛生堅持、營養健康外，還要創新，需要很大的勇氣，食創獎就是要肯定各界的努力，傳承台灣美食文化。

19位專業評審團多輪評分後，選出38件入圍、22件獲獎

「2020食創獎」共分為「行銷與社群」、「公益與永續」、「包裝與技術」、「設計與美學」、「食品與飲料」、「餐飲與服務」等六大創新類別，由專精食品研發與生技領域的財團法人食品工業發展研究所所長廖啓成擔任評審長，集結食品科學、餐飲服務、包裝設計、公益環保等不同領域的19位專業業界人士組成評審團，在經過分組評核、跨組討論與投票後，在217件報名作品中選出38件入圍，最後再以綜合分數排序決定出22件獲獎作品。

廖啓成表示，食創獎是為了獎勵和推動飲食產業轉型與提升，「飲食產業是重要的生活產業，影響層面極廣」，從今年報名作品可以看到有更多科技的創新運用，很高興看到從大廠到新創公司都踴躍投件，也希望藉此平台帶動產業和消費者一起努力。

2020食創獎評審團大獎：漢寶畜牧場碳權抵換專案

2019食創獎的評審團大獎頒給了全家便利商店「全家用科技，解開『食品浪費』數學題」。評審團在此次評選時也特別欣慰表示，全家的「友善食光」機制的確起了行業帶頭作用，統一超商隨後在2020年也跟上、推出「i珍食」，兩大超商齊心解決剩食問題，相信能加速全民響應的腳步。

有了第一年的成功標的，2020食創獎的評審團大獎該頒給誰、才能代表食創獎今年想推動的精神呢？評審團在六大類特優得主間必須作出抉擇，經過多番討論，最終由漢寶農畜產企業股份有限公司的「漢寶畜牧場碳權抵換專案」獲得近乎全體的一致認同。

「養豬業在台灣是很基本的產業，但是污染也是很可怕的，如果沒辦法做到再循環就是一個災難。」雪芃廣告集團董事長謝中川表示，漢寶畜牧場作為彰化縣最大的養豬場，願意率先做到碳權抵換，對養豬產業來說是很大的啟發。荒野保護協會榮譽理事長李偉文也肯定，漢寶身處最傳統的產業，卻能把這麼困難的事情做到這麼先進，非常不容易，呼應優樂地永續服務公司董事長朱竹元所說的「把循環經濟導入營運」，因此將本屆評審團大獎頒給漢寶畜牧場，希望以此刺激產業對於再循環能有新的做法，更想鼓勵台灣養豬產業面對萊豬輸台的衝擊，能在解決環境污染後，持續深耕台灣、更有產業競爭力！

2020食創獎最受消費者喜愛大獎：三機植物絞肉

食創獎除了公開招募評選外，也與全球市場研究公司Innova Market Insights合作、共同遴選出符合食創獎精神的年度新品共40件，再交由消費者進行票選。2019年由「可口可樂纖維+」在萬名民眾票選中奪下最高票、獲頒「最受消費者喜愛大獎」，而今年則由台灣穀物加工大廠「鈺統食品」出品的國產第一款全豌豆蛋白植物絞肉「三機植物絞肉」榮獲殊榮，雖然是加工品卻通過潔淨標章認證，且額外添加鈣、鐵、維生素B群、C等營養素。因產品創新程度高、符合市場需求，於此次評選中獲得民眾票選的最高票。

「2020食創獎」各類別得獎名單如下：

【食品與飲料創新類】

特優：統一超商股份有限公司「7-ELEVEN打造鮮食化素蔬食，產業與安心購物平台」

優勝：

益瑞昇國際有限公司「愛瑞雅鹼性氣泡水」

洽富實業股份有限公司「洽富氣冷雞」

鈺統食品股份有限公司「三機低脂高纖植物絞肉」

愛之味股份有限公司「愛之味忘不了核桃燕麥粥」

【行銷與社群創新類】

特優：黑松股份有限公司「黑松沙士70週年數位公關操作案」

優勝：

全聯實業股份有限公司「全聯PX Pay」

久津實業股份有限公司「波蜜果菜汁專打不吃菜 總經理出手打年輕人」

【公益與永續創新類】

特優：漢寶農畜產企業股份有限公司「漢寶畜牧場碳權抵換專案」

優勝：

全聯實業股份有限公司「全聯老鷹紅豆」

家福股份有限公司「非籠飼雞蛋承諾」

全家便利商店股份有限公司「友善食光擴大剩食效益 提升全台惜食意識，帶動產業鏈共同投入 讓『惜食愛地球』成全民運動」

【包裝與技術創新類】

特優：百二歲國際開發有限公司「手沖掛耳茶」

優勝：

源秀有限公司「LIEN 連繫 彌⽉油飯禮盒」

韓晴實業有限公司「Nordur Salt 與環境共生、純淨北極海鹽片」

【設計與美學創新類】

特優：順成油廠「東方香料油之金常茶油禮盒（金常製油行 X 順成油廠）」

優勝：

香港商可口可樂有限公司台灣分公司「可口可樂城市瓶 / 台灣瓶」

陳永基設計有限公司「台日商品共創福灣巧克力包裝系列設計」

臺虎精釀股份有限公司「臺虎精釀 餞男醋女酸啤酒」

【餐飲與服務創新類】

特優：咖碼股份有限公司「逗留在咖啡的感官試驗所 – cama café品牌旗艦店CAMA COFFEE ROASTERS豆留森林」

優勝：

潮藝國際有限公司「潮味決二代店：潮味決·湯滷專門店」

瓦城泰統股份有限公司「安心餐廳 信賴美味」

【評審團大獎】

漢寶農畜產企業股份有限公司「漢寶畜牧場碳權抵換專案」

【10大年度新品】

全家便利商店股份有限公司【全家】泰式打拋燴飯

佳乳食品股份有限公司【福樂】自然零原味豆乳優酪

金車股份有限公司【噶瑪蘭】威士忌蘇打調酒

洞天山堂股份有限公司【KiKi】冬瓜椒麻脆冰棒

桂冠營養研究室 LAUREL NUTRILAB【美味‧健力湯】牛肝菌鷹嘴豆濃湯(奶素)

黑沃餐飲股份有限公司【黑沃咖啡】防彈咖啡

愛之味股份有限公司【愛之味】純濃燕麥（葡萄糖胺活力雙效）

鈺統食品股份有限公司【三機】植物絞肉

慕渴股份有限公司【鮮乳坊】玻妞優格飲

魔咕飲國際生技有限公司【咕嚕茶】活酵康普茶

【最受消費者喜愛大獎】

鈺統食品股份有限公司【三機】植物絞肉

(中時新聞網)