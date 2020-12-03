林金貴3日力拼自由翻盤，陪同出席的家人及冤獄平反協會律師聽判後均感錯愕，全數黯然離席。律師強調，全案至今仍無找不到林男犯案動機，高雄高分院再審更一審判決理由都無法直接證明林男涉案，將堅持上訴。

「只有站在被告席聽判，才知道壓力有多大」林男律師鄭植元強調，本案絕對上訴到底，3名律師將會證明林男的清白。

協會執行長、律師羅士翔表示，相館老闆曾作證表示確實曾替林男拍證件照，拍攝時也沒修改林男髮長。曾與林男同受羈押的兩位收容人出庭時也證稱，林男收押後曾表示並未犯下此案。但更審結果並未採信上述對林男的有利證據，實屬遺憾。

羅士翔指出，相館老闆曾說明，證件光碟片內的圖檔存檔時間是相館製作大頭貼的標準程序時間，當然不能證明拍攝日期。另外，高雄攝影同業公會也曾向法院說明業者拍攝流程，以及不可能修改客戶頭髮長度的原則。

羅士翔表示，合議庭判決中完全沒提出客觀證據及新事證，最重要的犯罪動機也沒有。林男與王姓計程車司機究竟有何冤仇或糾紛？犯案動機為何？車上有無林男毛髮和指紋？林男被捕時、身上有無尋獲槍枝？全都沒有答案。

「林金貴是慣竊，有許多不良紀錄，但不代表他會殺人！」羅士翔指林男2019年另涉及台中一起賓士車竊盜案，被診斷出有邊緣性智能，領有中度身心障礙手冊，依竊盜罪判6月、易科罰金18萬元。但林男過去開庭時曾表示自己連飯都買不起了，哪裏有錢買槍犯案？

針對合議庭認為林男犯案後迅速駕車逃逸至台南縣佳里鎮，羅士翔反問「案發當天現場有車輛失竊？林金貴哪裡有車可以開？」

面對林男髮長爭議，羅士翔認為，就算如林男胞姊所述、案發後1個月才剪髮，也不代表林男在案發時、髮長如查緝專刊畫面中犯嫌的及肩模樣。

羅士翔強調，此案會待收到判決後，繼續爭取上訴。

(中時 )