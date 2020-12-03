炎洲集團3日舉行法說會，母公司炎洲（4306）因聚焦核心產業，營運大轉骨，前三季EPS2.27元，改寫年度9年來新高紀錄，公司表示，該公司在積極調整營運策略，以獲利為主下，未來每年將定期依相關會計準則規定檢視固定資產價值的合理性。

另外，新洲全球（3171）則受惠提前佈局電商渠道開發及既有客戶固化，同時透過優化產品組合與推動專案銷售等四大面向，帶動營收、獲利雙成長，前三季合併營收11.16億元，稅後淨利0.97億元，EPS為1.72元，每股獲利較去年同期成長41％。

展望2021年，新洲將持續投入新電子材料及環保包裝材料開發，並將強化供應鏈管理及跨足國際貿易等業務；該公司看好包裝材料需求將因後疫情時代零接觸商機攀高，預料產業成長趨勢不變。

至於炎洲自第二季起因聚焦核心產業、專注主要產品、砍掉或停產虧損單位的減法經營理念，加上整體膠帶業務也自該季顯著提升，在膠帶本業毛利大幅提升下，前三季營業毛利率自去年11％提高至今年16％，營業利益亦較去年同期成長251％，除了本業獲利顯著提升外，加上第三季認列寧波薄膜廠業外處分利益，累計前三季稅後淨利為12.12億元，EPS為2.27元。

營建業務部份，子公司旺洲開發推出的預售案在林口有「旺洲逸品」，案量30億；在新莊有「炎洲旺年匯」及「炎洲THE ONE」，案量分別為10億及18億，3個建案銷售狀況良好，預估總銷金額約60億元，預計2022～2023年認列。此外，成屋案「旺洲極品」也正持續銷售中，將穩定帶來營收貢獻。

展望第四季，炎洲表示，公司在調整營運策略，以獲利為主下，透過「修枝剪葉」計畫從產品、產能、工廠等各方面持續檢討，以提升營運效率。而過去拖累營業利益的石化部門，已採暫時停產策略降低虧損，執行結果在今年前三季本業獲利表現已大幅提升。

(工商 )