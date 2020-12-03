鑄件大廠永冠-KY因全球風電產業景氣復甦，需求熱絡而受益，今年出貨上看17萬噸，創歷史新高，只要新台幣匯率不再狂升，今年合併營收也有機會改寫新高。

永冠3日參加永豐金證券主辦法說會指出，永冠因風電等能源類客戶拉貨強勁，原預期第四季產業機械及注塑機非能源類客戶需求會回溫，雖然客戶正常辦公，但疫情再起，使得非能源類需求仍在低檔，11月工作天數比10月增加，出貨達1.6萬噸以上，12月出貨挑戰1.7萬噸，今年出貨噸數上看17萬噸，創歷史新高。永冠大陸廠接單採用人民幣計價，只要新台幣匯率不再狂升，今年合併營收有機會挑戰史上新高。

永冠6月股東會補選1席董事，寶佳集團以寶佳資產名義出任董事，股東會後，寶佳先賣永冠股票再回補，引發法人關注。永冠對此議題低調表示，截至11月18日，寶佳集團以寶佳資產及嘉源投資兩公司合計持有永冠15.29％，是僅次於永冠董事長張賢銘的第二大股東，近期持股沒有明顯波動。

(工商 )