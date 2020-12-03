台中檢方偵辦鉛中毒案，中藥商歐國樑將硃砂混入中藥材製成「珍珠五寶散」，賣給九褔診所負責人洪彰宏；盛唐診所負責人呂世明向歐男買硃砂調配「獨家藥方」，兩診所各將中藥粉給病患服用。豈料，歐男將鉛丹「誤當」成硃砂，導致39人鉛中毒，檢方以洪男及呂男胞姐也服用藥粉鉛中毒，認定犯行並非故意，將收押的歐、呂及洪3人依違反《藥事法》等罪起訴，移審台中地院後，裁定3人各20萬元交保。

中藥商歐國樑自2015年起將禁藥硃砂混入中藥材研磨製成「五寶散」販售，在2019年10月間起賣給九褔中醫，負責人洪彰宏分裝賣給病患服用。呂世明則自2017年底起，叫員工向歐男購買硃砂，加入處方中藥粉包。

豈料，歐男在2019年10月間卻誤將禁藥鉛丹「誤當」硃砂」，製成「珍珠五寶散」販售及供貨。今年7月間因爆發在盛唐中醫就診的前台中市議員張宏年1家4口鉛中毒事件。

檢方調查，期間到兩診所看診服藥病患高達200多人、看診有1150人次，鉛中毒至少39人，有14人控告殺人罪、重傷害罪及違反《藥事法》。歐男坦承，他在2015年或2016年間取得他的師傅遺留的一批貨底，他懷疑是自己將其中的鉛丹誤認為硃砂所致。

呂世明及洪彰宏否認有殺人未遂及重傷害的故意。呂說，硃砂入藥，他的內心其實蠻糾葛，因過去很多以「水飛硃砂」（硃砂）治療睡眠障礙、大陸也都在使用，且老藥廠也說以前都沒有人中毒，他才會使用硃砂。洪則辯稱，五寶散是千年流傳下來的古藥方，治療重症很有效果，他自己也長期服用，在案發後，他去醫院抽血檢查，才知道自己也有鉛中毒。

(中時 )