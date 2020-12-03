美國新冠肺炎疫情狂飆，2日新增確診病例首度突破20萬大關，住院治療人數亦首度超過10萬例，當天染疫死亡人數達3157人，比4月15日的最高紀錄2603人還多了大約20％，再創疫情爆發以來新高。

隨著新冠肺炎確診病例每周以超過一百萬的人數成長，美國住院率和死亡人數也不斷改寫紀錄。「新冠病毒追蹤計畫」2日統計，美國至少有10萬226人因染疫住院治療，這是首度突破10萬大關，幾乎是春季第一波疫情的兩倍。目前美國因感染新冠肺炎的累計死亡人數已逼近28萬人，累計染疫數逾1431萬。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）芮斐德認為最壞的情況恐怕未結束。他預測在2月之前，可能多達45萬人死於新冠肺炎，同時警告這個冬天會是「美國公衛史上最艱難的時刻」。

專家說，這些數字讓人擔心美國未來幾周的前景。如果各州無法遏制新病例的激增，那麼醫療系統很快就會不堪負荷，就像紐約春天時那樣。

(中時 )