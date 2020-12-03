勞動部第18屆金展獎表揚系列活動「共創Ｘ共好」身心障礙者藝術創作聯展於松山文創園區南向辦公廳舍1樓盛大展出，勞動部部長許銘春3日親臨觀展，並與現場身心障礙創作者及民眾一同體驗藝術創作，而這聯展將持續展出到6日止，歡迎民眾踴躍前往參觀。

為響應12月3日「國際身心障礙者日」，及表彰公、私部門促進身心障礙者就業的努力，勞動部於11月30日辦理「第18屆金展獎」頒獎典禮，表揚全國59家在進用身心障礙者、辦理身心障礙者職業訓練，或是採購庇護工場產品等方面績優的公、私立單位，同步舉辦為期1周的身心障礙者藝術創作聯展。

許銘春在觀展時強調，身心障礙朋友在許多領域都有傑出表現，不僅是雇主不可或缺的人力資源，在藝術方面的創作能量同樣令人讚嘆。勞動部今年特別選在國際身心障礙者日前後舉辦此次聯展，藉由藝術創作交流，體現身心障礙者平等參與社會的精神，讓社會大眾看見身心障礙朋友的多樣才華。許部長在現場也與樂生教養院創作者及觀展民眾以繪畫、拼貼方式共同完成「共好樹」創作，象徵每個人彼此尊重包容、和平共處，一起創造和諧共好的社會。

勞動部指出，本次聯展與中華民國智障者家長總會合作辦理，彙集27位創作者逾50件優秀作品，例如，在學生時期就有「第一快手」封號的進宇，作畫速度流暢、用色豐富，他的畫作「圍繞幸福」為聯展注入滿滿熱情；而博笙的陶藝作品「龍虎家族」個個圓潤可愛、姿態生動，讓人會心一笑。此外，展出期間每天均安排創作者至現場展演或分享創作心路歷程，以及帶領體驗工作坊，期待結合政府與民間團體力量，為身心障礙藝術創作建構一個展演平臺，協助身障者開創藝術經濟空間。 為協助身心障礙者順利進入職場，勞動部與地方政府積極推動定額進用制度，並且依身心障礙者個別障礙狀況及就業需求，整合辦理職業訓練、就業服務、職務再設計等服務措施，協助身心障礙者培養專業技能增進就業競爭力，提供就業媒合、職場支持、設施設備改善或就業輔具補助，克服職場障礙、提升工作效能，對於就業能力還不足以進入一般職場的身心障礙者，則提供庇護性就業服務。勞動部呼籲，企業可善用身心障礙人力資源，讓身心障礙朋友有機會為單位及社會貢獻力量，也歡迎各界採購庇護工場產品及服務，以實際消費行動支持身心障礙者。

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