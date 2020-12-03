一名陳姓女直播主，因為外型甜美、又擅長彈鋼琴，還曾上綜藝節目，擁有不少粉絲，但已婚的陳女趁老公出差，約直播平台認識的金主到家中約會，還在客廳激戰，想不到偷情過程已經被老公裝設的監視器錄下，陳女發現後鬧離婚，老公也告陳女、金主通姦，但因為除罪化不起訴。

擅長樂器的陳女在網路上開直播，不少粉絲會斗內贊助，陳女也與不少金主培養交情，某次工程師老公出差，陳女約金主到家中偷情，早就覺得不對勁的老公，先在家中佈下「天眼」，監視器全拍下陳女偷吃證據，後來老公返家，拿監視器畫面質問陳女，兒陳女發現被偷拍，反而惱羞要求離婚。

後來某天陳女老公返家，發現家中許多物品都被搬走，包括家具、電器用品等，原來是陳女找來家人，協助搬家並將部分物品拿走，不僅發現老婆偷吃，家電又被搬光，工程師相當不滿，向陳女還有金主提告通姦，還有陳女家人涉嫌竊盜，全告上法院。

針對此案，台北地檢署今（3）日處分全部不起訴，因為今年5月大法官釋憲，刑法「通姦罪」違憲，因此通姦全部除罪化；至於陳女家人遭控竊盜，也因為無法證明家具屬於哪方，全案一併不起訴。

(中時新聞網)