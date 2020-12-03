原PO在PTT上好奇發問，為何自己沒將門號外流，但仍收到許多推銷廣告電話。(圖擷取自PTT)

相信不少人都有接到廣告推銷電話的經驗，對此，一名網友發問，自己明明沒有對外流出手機門號，但卻時常接到推銷電話，讓他相當不解。貼文發出後就有內行解答，其實他們的操作就是利用排列組合後亂槍打鳥，「利用一種儀器叫掃號機，電腦用排列組合出號碼後一個一個撥打。」

原PO日前在PTT上發文表示，自己先前申辦一門號當作網路分享用，平時也不會撥打電話用途相當單純，「因此這門號電話我完全沒流出去，照理說只有我跟電信商知道這門號而已」，但自己仍三不五時會接到推銷及廣告的電話。

讓原PO不禁好奇詢問，「電話號碼沒流出去，為什麼會有人打來？這些打來的人是怎麼知道這門號的？」貼文發出後不少網友紛回應各種可能性，「你沒流出去，之前使用此門號的人流的啊」、「批次發話，亂槍打鳥」、「照流水號一直打下去不就會打到你的號碼了」、「網路google一下，一堆在賣電話號碼資料的。」

不過除了亂槍打鳥的方式外，有內行網友指出，「有種儀器叫掃號機，要多少電話號碼掃下去都有，電腦用排列組合一個一個撥打，有打通就是一組號碼。」還有一種是電話響一聲後，等你接起就掛斷，「接起來就掛掉的，那種可能就是掃號機打來，接了一次號碼就會被記錄賣給別人，下次就變賣商品的、保險等等打過來。」

(中時新聞網)