坤達與林思宇上《一袋女王》。（衛視中文台提供）

林思宇上《一袋女王》。（衛視中文台提供）

曾主演偶像劇《月村歡迎你》的坤達與林思宇（宇宙），3日上衛視《一袋女王》聊搭檔趣事，坤達爆料宇宙超節省，有次臨時加拍她腳受傷、他要幫忙按摩腳的戲，一脫掉鞋，發現她的腳趾穿出破襪露出來，結果宇宙自曝她通常還會穿到「五指全開」才淘汰，而且淘汰之後還會再妥善利用、拿來當眼鏡套之類的，物盡其用到極致，「大省婆」的她談起「每期電費只有100元」等生活上的種種節省之道，聽得人瞠目結舌，但她樂在其中也不覺得辛苦！

宇宙透露，她用電一向非常節省，學生時期租在淡水，一個月只要照電表付房東45元，現在住到台北市區，因房租比較貴，就想要省電費，所以也控制在100出頭左右。兩個月電費只有100多太驚人，到底如何辦到的？「房東有附冰箱，我把插頭拔掉，所以我東西不能買冰的，不能在家做飯，也沒有廚房，電費只花在電燈、充電、電風扇，夏天不太開冷氣，如果被熱醒礙於要工作，就開個10分鐘，涼一點再出門。然後也不太洗熱水澡，這差超多，天氣冷時的節省小撇步，就是我平常會去健身房，健身後就在那邊洗熱水澡，若遇到真的下雨或MC來了，沒法去運動，才會待在家裡洗。」

宇宙現在在台北市租套房每個月要1萬4000元，她說，本來還找到一間房租僅3000元的房間，但地點在殯儀館旁邊，只有5坪大，且廁所超小只有一個馬桶，沒有淋浴設備，她覺得只是睡覺的地方而已，看過後覺得好便宜超心動，是經紀人看不下去極力阻止。

問她每個月生活開銷多少，她說，沒有特別計算，但有次在小錢包塞了2000元紙鈔，一個月後發現怎麼2000元才在，有時一個月生活費才花1000多，平均應該都在5000元以內；因為她平常花不到什麼錢，鞋子有品牌贊助，工作衣服是商借，工作時就吃劇組、製作單位的便當，餐食都靠7-11，且經常一天只吃一餐，通常只買「1顆茶葉蛋10元和2根香蕉30元」，有時再加肉片，她坦言確實營養可能不夠，但可以順便減肥，連喝水都是到捷運站裝水，保溫瓶用到都斑駁還繼續用。

她笑說，原以為是因為長大後自己到外面生活才這樣節省，但媽媽跟她說不是，而是從小就開始，「媽媽說，她如果說要買新衣服給我穿，我會生氣跟哭，因為覺得衣服還沒穿破！」她的衣服絕不會丟舊衣回收箱，一直都是穿到爛或領子鬆掉，舊了可以當睡衣，破了還可當抹布；襪子也一定要「穿破五指」才會丟掉，工作場合很少會碰到需要脫鞋，有時上節目玩遊戲不小心要被打腳底板，才會被發現，坤達和劇組會發現，也是當時導演突然加戲要她把鞋子脫掉，「我當下嚇一跳，因為劇本沒寫說要脫鞋，像今天覺得可能會因為這話題，被cue到要脫鞋，我就會穿好一點的襪子。平常破了或不見，會拿另外一只穿，所以我有時襪子會不同色系或長短不一，而且就算穿到破五指，我也會拿來再利用，變成眼鏡布或鉛筆盒」。此外，她還會收集朋友不要的二手腳踏車，一定要把車子騎到完全壞掉才罷休。她的節省連媽媽都看不下去，回南部時，媽媽看到她的破襪子、破包包都會忍不住拿去丟掉。

她坦言自己確實還滿會存錢，不是把存款放在銀行，而是拿去投資保單，「其實我要吃好一點也是可以，也會請朋友聚餐吃飯，但就是習慣省自己。也不覺得這樣的生活辛苦或痛苦」。

(中時 )