秋冬防疫專案上路，外傳有員警埋伏在應戴口罩的場所，隨時對未遵守規定的民眾開罰。蔡英文總統今天澄清，會對民眾先提醒，絕對不會有「埋伏在便利商店外開罰單」這種情況。

新的防疫措施上路，網路上陸續傳出員警埋伏開罰單訊息，讓民眾心生恐懼。蔡英文今天在臉書呼籲「全台超商注意！請支援澄清！」

她強調，12月1日上路的秋冬防疫專案，雖然規定八大類公共場所要強制戴口罩，不過遇到忘記戴口罩的朋友，我們還是會先提醒，真的勸導不聽才會開罰。絕對不會有「埋伏在便利商店外開罰單」的這種情況。

蔡英文也提醒，最近的假訊息還是很多，不僅干擾防疫，也破壞人和人之間的信任。面對來路不明的訊息，請大家一定要牢記「要查證丶幫澄清丶不轉傳 。」

她知道，有很多群組的版主，也都深受假訊息的騷擾，蔡英文也在臉書點上「澄清的圖卡」表示，圖卡她幫大家做好了，直接轉傳就好。「請支援澄清！」並表示「圖有聲音」，她也聽說便利商店都有團購群組希望可以幫忙澄清。

(中時 )