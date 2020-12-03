立法院內政委員會2日針對「蔡總統105年8月1日對原住民族道歉及承諾：訂定部落公法人設置辦法、制定原住民族自治法及土地海域法，迄今政府未落實承諾的法案內容與立法時程」進行專題報告，然因總統府副祕書長未出席且未請假，引發內政委員會國民黨立法委員抗議，國民黨的召委鄭天財(Sra Kacaw)於等候半天後宣布散會並表達抗議。

鄭天財(Sra Kacaw)表示，總統府完全不尊重立法院的議事運作及監督執行，若單就憲法及增修條文來看，對立法院負責的對象僅有行政院，但考試院、司法院也會因專題報告，由秘書長或副秘書長出席，就以立法院第十屆第一會期司法院秘書長就有出席過8場專題報告，副秘書長出席4場，更何況立法院第九屆第八會期財政委員會第三次會議就有邀請總統府副秘書長出席，而且當時副秘書長施克和亦有出席會議。

鄭天財(Sra Kacaw)直批，根本就是兩套標準，想來就來，不想來就說是依據憲法規定或憲政慣例，何況今天係就蔡總統未落實對原住民族承諾的專題報告，「擺明不重視原住民族。」

鄭天財(Sra Kacaw)強調，從104年提案增訂原住民族基本法第2條之1，授權中央原民會可以訂定部落公法人設置辦法，蔡總統也在上任後第一個原住民族日向原住民族道歉，並提到「部落公法人已經上路。」，但是直到今日部落公法人設置辦法仍然沒有發布；另外原住民族土海法、自治法，更是從頭到尾都沒有看到蹤影。因此才會邀請總統府對於總統的承諾，出席立法院做出說明，豈料總統府如此傲慢、如此輕視原住民族。

鄭天財(Sra Kacaw)重申，對於蔡總統願意向原住民族道歉、承諾，都是非常值得肯定，也給了原住民族很多期待，但是這些期待、承諾一直拖延四年多，現在都逐漸轉向失落，甚至覺得被騙。立法委員鄭天財(Sra Kacaw)強烈表示，對於部落公法人、土海法、自治法，要做就快做，不做就直接表明不做，不要在曖昧不明，不應有原住民族很好騙的心態及行為。

(中時 )