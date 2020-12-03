如何分辨網路真假球鞋？達人教四招刷掉一堆賣家！

線上網路購物非常方便，網站上千百種的商品，只要在家手指點一點，就可以等待商品的到來，快速又方便，但!你知道嗎?假貨也迅速得流竄在這之中。youtuber XiaoMa小馬，分享四個小撇步，教導觀眾如何分辨蝦皮賣場上的真假限量鞋。

許多買家會透過網路上代購商品，而販售假貨的賣家透過這點商機，抓準消費者心求便宜的需求，販售價格較低的假貨。小馬以yeezy 350、adidas 黑天使、StockX、McQueen等代購率高且價格較不菲的商品做為舉例。並告訴觀眾可以事先做足作業，了解正常行情價，可以大大降低買到假貨的機率。

小馬分享四個假貨賣家的一些共同點，像是出貨天數較長、頭貼或商品圖片使用盜圖照、熱門商品尺寸齊全、市價差落太大。其中補充出貨天數長不一定全是假貨，但許多假貨出產地在福建或是莆田深圳，寄到台灣的時間大概5-7天，所以天數也可以做為參考依據。

也分享如何分辨私人二手賣場，如賣場內商品數量與尺寸不多、不是專門在做買賣的賣家、照片使用自己親身拍攝、評價正常，若是符合以上條件，是較推薦可購買的正常私人賣場。

小馬也建議買家若是購買高價位的商品後，可自身前往相關單位檢驗真假貨。買得也會更安心。

(中時新聞網)