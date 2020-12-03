32歲「日本第一美女」佐佐木希與大15歲諧星渡部建結婚3年，婚姻亮紅燈，渡部建今年6月被踢爆婚後至少同時劈腿6女，其中一位OL小三還向媒體大爆渡部建性癖，透露兩人總是在六本木的殘障廁所內偷情。形象徹底崩壞的渡部建，在龜縮半年後，終於在今(3日)晚間召開道歉記者會，首次公開為出軌風波道歉。

當紅諧星渡部建半年前被爆偷吃6女，從AV女優到公司同事都是他的獵豔對象他更主動提出停工反省，退出主持電視、廣播節目共10個節目，原本年收入超過1億日幣不僅瞬間成空，還得面臨高達1億日幣的廣告違約金。

渡部建今晚憔悴現身道歉記者會。(取自日網)

如今渡部建疑為復出鋪路，在消失螢光幕前長達半年後，選擇在今晚穿著黑色西裝，一臉憔悴地召開道歉記者會，吸引多位女性記者對他犀利追問。而渡部建首先就為自己的魯莽行徑向媒體鞠躬致歉長達11秒。而他除了坦承背叛妻子佐佐木希，更否認有性上癮的傳聞。

渡部建還認了曾在殘障廁所內偷歡，事後還給對方1萬日圓（約2700元台幣)的車馬費，但他強調自己絕沒有羞辱女性的想法，同時也為濫用殘障廁所而使得他人受影響道歉。

最扯的是，渡部建還坦言婚前就與多位女性發生性關係，不過他跟妻子之間並沒有存在著離婚這檔事，未來會積極用行動挽回佐佐木希對他的信任。

(中時新聞網)