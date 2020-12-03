被封「詞神」稱號的林夕，日前應KKBOX之邀，斜槓當起Podcaster，他以寫給天后張惠妹的歌〈開門見山〉當成自己POCAST名稱，透過對生活及各種人事物的細微觀察當成是養份及題材，改以用「說」的方式與聽友分享思考的過程、經驗；自認是「分享強迫症患者」的林夕把自己愛問、熱衷找出答案的個性發揮到淋漓盡致，同時也滿足愛分享的「癮」：「我喜歡跟大家方享看過的電影、書、電視劇的感受。改變世界不容易，但我希望藉由我的分享，起碼可以讓世界可以不要這麼容易改變我們。」

演講過上百場的林夕，POCAST「初體驗」試錄卻踢鐵板，獨自面對冰冷麥克風竟會怯場，他突發奇想竟找了自己最愛的古裝劇〈如懿傳〉來當自我訓練的教材：「我發現自己單獨面對麥克風會有極大的不適應感，索性找了最喜歡、對白早已滾瓜爛熟的兩集〈如懿傳〉，一邊看劇一邊模仿演員的口氣、練習跟螢幕的的演員對戲，訓練自己在一個人的環境下習慣單口錄音並接受耳機中自己的聲音，藉由這些訓練讓自己在錄製Podcast能夠更自由揮灑。」

(中時 )