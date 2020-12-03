圖為民進黨立委王美惠(中)在立院大戰中滿身豬內臟。(圖/本報資料照)

為阻止美國萊豬於明年元月進口，國民黨之前強力杯葛行政院長蘇貞昌進行施政報告，甚至在國會引爆「豬內臟大戰」，引發爭論，更登上國際媒體版面。對此，立法院秘書處今(3日)突發函，要求立委切勿攜帶水球、麵粉、蛋類、汽笛、喇叭及動物臟器等可能影響議場安全及會議秩序之物品進入會場。

國民黨在27日於立法院發起「內臟大戰」，意圖杯葛議事。(中時資料照)

國民黨為了抗議民進黨政府同意讓含有萊克多巴胺的美豬來台，11月27日在立院杯葛施政報告時，不僅發生肢體衝突，並首次在國會殿堂上大扔豬內臟，讓看慣國會內肢體衝突的外媒也驚呆。

綜合媒體報導，立法院發出給全體委員的公文提到，為維護本院議場的安全秩序，再度重申，請委員確實遵守「立法委員行為法」第7條及「立法院議場安全維護及管理要點」第7點規定：「會議時，委員不得攜帶麥克風、旗杆、棍棒、噴漆、蛋類、汽油、刀械、武器、爆裂物等與議事無關之物品進入會場，並不得破壞議事設備。」

另外，公文也指出，立委於院會開會時，切勿攜帶水球、麵粉、蛋類、汽笛、喇叭及動物臟器等可能影響議場安全及會議秩序之物品進入會場，以維護護本院尊嚴。

(中時新聞網)