澳大利亞總理莫里森3日表示，希望與中國進行「公開及定期對話」。然而，就在莫里森再度試圖為中澳因貼圖引發的外交口水戰降溫之際，澳洲國會卻通過新法案，授權聯邦政府可否決各省與外國政府達成的協議，例如2018年維多利亞省自行加入「一帶一路」合作協議的情況。新法很可能因此又加劇中澳之間的矛盾。

莫里森在坎培拉對記者說，他的目標是讓澳中「愉快共存」。「我本人及我所在政府的立場是尋求建設性接觸，與中國的關係是互惠互利的，這對我們兩國都有好處。」他說，中方凍結雙邊高層接觸，也不符合中國利益。

大陸外交部發言人趙立堅在推特張貼「澳軍持刀脅迫阿富汗兒童」的繪圖後，兩國陷入爭執。莫里森1日透過微信公眾號發文，批評假圖事件，但稱這「不會削弱大家對澳洲華人的尊重和讚賞，也不會削弱我們與中國人民的友誼」。他也為澳洲處理有關其特種部隊在阿富汗行動的調查辯護，表示會以透明方式處理「棘手事務」。不過，莫里森這則貼文2日傍晚卻遭屏蔽，被指「混淆公眾視聽」。

針對澳洲國會通過新法，莫里森強調並不針對任何國家，他稱，澳洲任何的政策和計劃，須根據自身的需求和利益制定。今年5月，澳洲官員曾批評，維多利亞省與中方簽署「一帶一路」協議未事先徵詢聯邦政府。而新法明訂，任何與外國政府的協議若「對澳洲外交關係有負面影響」或者「與澳洲對外政策不一致」，外交部長都有權否決。

新法恐會令中澳關係進一步惡化。維多利亞省在2018年與中國簽署「一帶一路」合作諒解備忘錄，翌年10月雙方簽署共同推進相關建設框架協議。莫里森曾批評，維省此舉削弱了聯邦政府的外交政策能力，但他拒絕表示會否推翻該協議。

(中時 )