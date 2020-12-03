雙台灣女婿鋼琴家，來自德國的魏樂富與自上海來的諸大明，老將帶新秀，將與新生代鋼琴家汪奕聞一起接力，一口氣挑戰演奏三首貝多芬鋼琴協奏曲，在一個晚上完成演奏。

魏樂富表示，他小時候彈貝多芬，老師總告訴他，年紀太小了，要等到老一點才能彈得好，「我現在已經夠老了，老得比貝多芬離開的時候還要老，應該更能感受到他音樂裡的滋味。」

這回將演奏貝多芬的第三號鋼琴協奏曲，魏樂富表示，這部作品，他曾聽過已故頂尖鋼琴家尤金．伊斯特明現場演奏，那樣的熱力，他還留在腦海中，「他的演奏是如此有力量，像是太陽一樣，充滿活力，又帶有一種勇氣，那樣的力量和精神，正是貝多芬的精神。」諸大明補充，伊斯特明還曾為台北國家音樂廳挑選鋼琴，是和台灣頗有連結的鋼琴家。

諸大明表示，貝多芬共有五首鋼琴協奏曲，這次他將演奏第五號《皇帝》，他觀察，貝多芬的鋼琴協奏曲，已經做到讓樂團和獨奏樂器可以相互融合，可說是重要的分水嶺，「貝多芬的鋼琴協奏曲，讓樂團不再是單單為獨奏樂器伴奏，而是讓兩者融為一體，可以隨心所欲地互動。在這之後，改變了鋼琴協奏曲的面貌。」

諸大明表示，《皇帝》表達了人性的輝煌，「他音樂裡帶有一股動力和毅力，告訴我們，人活著，哪怕周遭正在發生一些動盪的事情，仍要有自己的追求，對生命的追求。」

現年30歲的鋼琴家汪奕聞，是魏樂富的學生，上週才臨時為美國鋼琴家泰森代打演奏室內樂曲目，和小提琴家黃俊文同台演奏，又將挑戰演奏貝多芬第四號鋼琴協奏曲。

汪奕聞表示，他對這部作品特別有心得，這是他拿下日本仙台國際音樂大賽銀獎所演奏的作品，同時是他就讀博士班研究的論文內容，「這是貝多芬鋼琴五首鋼琴協奏曲裡，最私密也最溫柔的一首作品，第三號和第五號，聽起來比較有英雄、王者特質，但第四號很多時候都有一種溫暖和內在的特質。」音樂會將於1月7日在台北國家音樂廳登場，由莊東杰指揮國立台灣交響樂團演出。

(中時 )