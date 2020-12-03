美國倉儲量販巨頭好市多（Costco）2日公布，本財年第1季營收達423.5億美元，優於FactSet訪調分析師預期的417億美元，反映出隨著入秋後疫情持續擴散，消費者的食品雜貨需求高漲。排除汽油價格變動及匯率調整的Q3同店銷售額，較去年同期成長17.1％；電商同店銷售額年增率更高達86％。

(工商 )