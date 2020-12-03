疫情帶動民生消費需求 好市多Q1營收優預期 20:092020/12/03 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國倉儲量販巨頭好市多（Costco）2日公布，本財年第1季營收達423.5億美元，優於FactSet訪調分析師預期的417億美元，反映出隨著入秋後疫情持續擴散，消費者的食品雜貨需求高漲。排除汽油價格變動及匯率調整的Q3同店銷售額，較去年同期成長17.1％；電商同店銷售額年增率更高達86％。 華為遭禁 全球手機Q3產量激增 電動車狂飆 科技基金漲相佳 (工商 ) #好市多 #億美 #同店銷售額 #反映出 #年增率 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 斥資277億美元 Salesforce 收購聊天軟體Slack 04:102020/12/03 全球財經 電動車、互聯網基金 犀利 04:102020/12/03 投資理財 《半導體》明年DRAM產業向上 2美系外資喊南亞科上百元 13:572020/12/03 財經 《半導體》威剛11月營收登今年次高 呈現雙增 16:132020/12/03 財經 權證星光大道－兆豐證券 下單強 華邦電明年續旺 04:102020/12/03 證券．權證 好市多驚見「台灣限定」神物 老外暴動：已找代購 09:292020/12/03 生活 操盤心法－萬四來回震盪，資金重回低基期股 04:102020/12/03 證券．權證 HDI滿載 健鼎、華通營運看旺 04:102020/12/03 證券．權證 財經熱門新聞 對陸貿易一路挨打 澳卻不見夥伴助拳？ 殘酷真相曝光 - 要聞 存到全額才買房很傻嗎？ 網一面倒： 老爸是對的 - 要聞 螺絲業支持中鋼調漲明年Q1棒線價格 中鋼：盼明年上下游產業「牛轉乾坤」 - 財經 - 工商 勞動基金爆內鬼炒股 驚揭這檔倒貨手法太詭異 - 財經 聯電報喜 吃到高通、輝達單 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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