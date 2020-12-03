為改善地層下陷，並解決彰化、草屯地區自來水水源不足的問題，台灣自來水公司（簡稱台水）3日表示，將斥資98.25億元，興建烏溪鳥嘴潭人工湖下游自來水工程，預定2024年底全部完成；完工後，可就近供應彰化縣及南投草屯的民生用水。

由經濟部水利署中區水資源局主導推動屬於「前瞻基礎建設」的烏溪鳥嘴潭人工湖工程，總工程經費199億元，已發包動工，目前工程進度達六成多，預計2022年完工；同時，台水將斥資98.25億元，興建鳥嘴潭人工湖下游自來水工程，預定2024年底全部完成，未來可供應彰化縣及南投草屯民生用水。

台水表示，彰化縣平原地區地層下陷嚴重，國道1號高速公路以西，大部分均為地層下陷管制區，且境內並無水庫，及攔河堰等地面水源，長期以來均以地下水，作為自來水水源，必須仰賴台中及雲林地區支援供水。

政府為改善地層下陷及解決彰化、草屯地區自來水水源不足問題，在政府興建烏溪鳥嘴潭人工湖工程之後，台水爰配合辦理鳥嘴潭人工湖下游自來水工程計畫，主要內容包括每日出水量25萬立方公尺的鳥嘴潭淨水場1座、每日出水量5萬立方公尺的草屯淨水場1座、總長約11.7公里的導水管，及總長約84公里的送水管，整體計畫預定2024年底全部完成。

台水指出，公司積極推動該項計畫，投入大量工程專業人力與經費，目前正積極辦理淨水場用地取得、設計及發包作業，導、送水管持續辦理施工。未來計畫完成後，可確保民眾飲用水安全無虞，並可減抽彰化地區地下水量達每年6,200萬立方公尺，對防止地層下陷及整體國土復育，將有莫大的助益。

(工商 )