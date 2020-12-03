為台灣打造下一隻醫療產業獨角獸！成立於2016年的「神經元科技」，是中科智慧機器人自造基地加速器輔導團隊的新亮點，攜手三軍總醫院合作成功研發「用新型眼球運動攝影系統快速紀錄診斷斜視及眼球運動異常」，榮獲2020年第17屆國家新創獎臨床新創獎肯定，這項研發成果將有效提供醫師完整斜視術前評估及術後追蹤的依據，大幅降低患者醫療風險。

神經元科技成員來自醫工、資訊、神經內科醫生、專利、商學等領域，因共同修習台大醫工所與創意創業學程共同開設的「生醫創新與商業化」課程，意外開啟創業旅程，獲中科智慧機器人自造基地加速器輔導團隊挹注，培育新世代產業新創團隊，研發能量提升。

神經元科技榮獲2020年第17屆國家新創獎臨床新創獎榮耀。（中科提供／盧金足台中傳真）

神經元科技由中科智慧機器人自造基地加速器與台荷加速器聯合協助，提供包含業界導師、產品試製、商業鏈結等多面向且扎實的輔導。

眼睛是靈魂之窗，神經元科技針對全球斜視的盛行率是2％至5％，若雙眼長期接受影像不平衡，恐進一步演變成弱視、立體感喪失，最後將導致失明。

神經元科技評估，目前臨床上，眼球位置的偏向測量以及眼球運動測試，對於斜視的鑑別診斷以及後續治療等扮演重要的角色。

但臨床上對眼球位置的偏向測量以及眼球運動測試，不僅費時耗力，且病患體驗度不佳，更重要的是檢查數據也難以量化評估，大幅提升病患風險。

神經元科技及三軍總醫院透過新型眼球運動攝影系統，整合客觀清晰的眼球影像、眼肌功能以及眼位偏斜角度數據，作為符合臨床診斷準則快速檢測服務。

這支專業又年輕的金牌團隊，與三軍總醫院合作，自行開發腦神經檢查裝置Neurospeed，以結合HINTS的臨床神經檢查法的方式，利用眼球震顫快篩出潛在中風患者，其敏感度可高達90％。

神經元科技自詡為「眼球震顫的唯一先驅」，也因技術及其醫療應用深具潛力，曾入選包括科技部創新創業激勵、亞洲矽谷、健康醫療新創歐洲培訓等政府計畫肯定，也藉由多方能量扶植下，穩定向上成長。

此外，為了協助團隊邁向下一個創業里程碑，持續在商業模式上進行協助，下階段更進一步著眼於新創資金募集，及國際市場的開拓，增加產業創新競爭力。

(中時 )