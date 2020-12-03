新冠肺炎病毒持續肆虐全球，美國確診人數突破1400萬，據美媒報導，美國首批輝瑞(PFE-US)及莫德納Moderna(MRNA-US)疫苗，將在12月中開始進行配送、交付，預計將達到4000萬劑。對於美總統川普聲稱，該疫苗應該叫「川普疫苗」，前民進黨立委林濁水反問「誇張嗎？」。

據《美國有線電視新聞網CNN》報導，美國政府推動的「神速行動」(Operation Warp Speed) 的文件顯示，第一批輝瑞 (PFE-US) 冠狀病毒疫苗，將於 12 月 15 日開始配送。除此之外， 生技大廠莫德納Moderna(MRNA-US) 第一批疫苗也將於 12 月 22 日交付。美國食品暨藥物管理局 (FDA)將在10日進行初步審查，並在4-5天後，再和美國疾病管制與預防中心 (CDC)共同審查。

除了美國已開始有動作進行規模性試產，英國方面，英政府2日也已緊急使用授權，輝瑞與德國生技公司BioNTech（BNT） 研發的新冠疫苗，未來幾天內便能供民眾接種。

對於美國新冠疫苗將在短時間內火速到位，林濁水3日在臉書貼文表示，白宮嗆應該叫「川普疫苗」，擺出一付「川普」的態度肯定有人不滿。但是他認為，川普會這樣說，既有一定根據，也完全合人之常情。對這種說法是否「太誇張？」林濁水坦言，他覺得還好。

(中時新聞網)