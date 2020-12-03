俄羅斯太平洋艦隊的新聞辦公室說，為了加強對北極地區的防務，已將MiG-31高速攔截機，部署在遠東楚科奇地區(Chukotka Autonomous Okrug)，此處是俄國的亞洲領土最東部，也是離北美最近的地方，與美國阿拉斯加州遙遙相望。

防禦部落格(Defense Blog)報導，楚科奇地區面積73.7萬平方公里，但是人口僅有5萬人，是俄羅斯人口第二少的地區。該地區基礎設施落後，許多居民仍然依靠傳統的狩獵和馴鹿放牧為生。但是它鄰白令海，與靠近阿拉斯加對望，使其成為高度敏感的地區。

太平洋艦隊司令部準備將MiG-31部署在阿納德爾機場(Anadyr airfield)，承擔當地防空戰鬥任務，目前正在研究與地面防空系統的互動問題。

MiG-31「獵狐犬」(Foxhound)是雙座、雙引擎的全天候超音速遠程攔截機，於1970年代開發，外觀與MiG-25單座高速攔截相似，但是體積更大一些，並且採用雙乘員配置，後座是雷達武器官，安裝的雷達與航空電子設備也較MiG-25先進的多，機鼻的「閃舞S-800」雷達(Zaslon S-800)，是世界第1種戰機相陣雷達，被視為蘇聯的第1款「第4世代戰鬥機」。最新版本的MiG-31BM，具有使用R-33遠程空對空飛彈，和R-73短程空射武器，還經過改裝，可攜帶Kh-47M2「「匕首」高超音速打擊飛彈。

MiG-31BM全長21.62公尺，最大起飛重量為46.2噸，該戰機在高空環境的最高時速可達到2.8馬赫，其飛行上限為20,600公尺，航程達到3,000公里。

(中時新聞網)