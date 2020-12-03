在新北市三峽經營整復工作室的林姓男子，涉嫌先後對3名女顧客猥褻，除了趁機撫摸胸部、下體外，甚至以手指性侵。3名被害女子，經由網路社群軟體認識，聯手報警。新北地檢署今日依對於因醫療關係受自己照顧者，利用機會猥褻及性交罪嫌起訴林姓男子。

檢警調查，林姓男子先是在去年5月， 聲稱飲料店年輕女店員的不舒服症狀是「網球手」，要求女店員脫去內衣，刮痧熱敷後，趁按摩時以中指猥褻女店員下體得逞。

今年2月，一名婦人因骨盆前傾上門求助，林男搬出相同話術，還拿出「傳統復員證書」來取信被害人。整復過程中，未經女子同意，就將上衣掀起露出胸部進行按摩，被害人一度回應「好害羞，沒有客人這樣跟你反應嗎？」，林男非但沒有罷手，還伸手進褲管撫摸其下體並指侵。婦人事後屢次晚上睡覺做惡夢，今年3月向丈夫哭訴後報警提告。

此外，一名從事美髮業年輕女子在今年6月預約整骨，林男未提供短褲更換，還要求女子脫掉褲子，進行整骨時還說，「妳真的很害羞耶！」，趁機撫摸女子胸部並指侵。

事後有網友在FB在地社團PO文，轉述了女性朋友遇到色狼按摩師吃豆腐的遭遇，從事美髮業的女子看到後，透過留言聯繫，找到了同遭魔爪的飲料店女店員，互加FB好友，3人聯手揪出這名不肖男子。林姓男子到案後，否認有猥褻、指侵等行為，不被檢方採信。新北地檢署將林男依對於因醫療關係受自己照顧者，利用機會猥褻及性交罪嫌起訴。

(中時新聞網)