馬志翔、劉品言劇中互動曖昧。（三立提供）

馬志翔、劉品言劇中互動曖昧。（三立提供）

三立與台灣大哥大myVideo共同出品的週五華劇《未來媽媽》探討不少女性議題，開播後獲得不錯迴響，除了楊麗音、周丹薇、游安順、謝瓊煖、劉亮佐、于子育、陸明君、應采靈等硬底子演員為戲增添更多亮點，由馬志翔與劉品言飾演的天菜醫師與藥廠女業務的鬥智對手戲也相當吸睛，網友大讚馬志翔的成熟大叔魅力，劉品言笑說，她與馬志翔劇中是女強人遇上寂寞大叔，「完美呈現高級的撩」！

金獎導演馬志翔這次參與偶像劇演出表現亮眼，網友誇他「真的很帥」、「成熟大叔真的好性感」，更有網友表示「這種熟男完全是地方媽媽的性幻想對象」，馬志翔對此相當意外，鮮少出現在偶像劇的他笑說，當初剛接觸《未來媽媽》劇本時就相當喜歡，加上劇組找他演出的是「婦產科醫師」，當時他正密集陪太太產檢，婦產科與自己有很大的連結，所以覺得很有趣、很想挑戰此角。

這次他飾演的角色是個是寡言、很有男人味的婦產科權威，看似是人生勝利組，實則是個婚內單身的寂寞大叔，面對這樣充滿魅力的熟男，劉品言笑說：「應該不只我吧！天下女強人遇到這種魅力型的大叔都會無力招架！」她表示成熟大叔最重要的特質就是給身邊的人強大的安全感，像劇中郭沁這種女強人，雖然能夠把自己照顧好，但偶爾還是會希望脆弱時有個人能給她們安全感去依靠。

馬志翔在劇中成功演出超有魅力的寂寞大叔，與劉品言對戲都充圍繞著學術、哲學，鬥智的台詞有深度，劉品言笑說：「郭沁和周醫師的對話乍聽之下或許覺得有點不自然，但其實在現實生活中是會發生的，兩個高智商的男女，在彼此不明示的情況下，這種饒富趣味的言詞就會出現。」開拍前演員們在讀本時，看到郭沁與周醫師的台詞，大家都一致表示這就是「高級的撩」。馬志翔表示，這次與劉品言對戲相當享受，大讚她是個很棒、很專業的演員，面對這些饒口的台詞他則表示：「沒啥問題，專有名詞要背熟就是了。」

馬志翔私下個性相較劇中「高冷醫師」差很大，他笑說自己其實沒有周醫師那樣寡言，劉品言則分享：「馬哥並不像周醫師那樣是個成熟沉穩的大叔，偶爾還是有些孩子氣。」在拍攝時，馬志翔常常在鏡頭外用一些黑色幽默來處理兩人之間的的互動，原以為與身兼導演身份的馬志翔對起戲來壓力會大，但劉品言卻表示在拍片現場常被馬志翔天馬行空想法帶歪，所以跟他對戲其實沒有太大壓力，大多時候拍攝過程都是很歡樂的。而問到馬志翔比較喜歡演員還是導演身份，馬志翔說，不管演或導都很熱愛，但演戲比較輕鬆，這次在《未來媽媽》過足戲癮，未來還是會持續接戲。

(中時 )