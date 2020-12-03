歲末年終商機誘人！國內兩大按摩椅廠商傲勝國際（Osim）及喬山健康科技，3日不約而同推出優惠價搶市。傲勝宣布，今年歲末加碼回饋方案，3日起至今年底，在林口及台中三井Outlet舉辦「展示品出清特賣會」，包括紓壓商品全面4折起，且原價4.28萬元的Osim「迷你天王」沙發按摩椅展示品，現場售價只要逾1.99萬元。另喬山按摩椅也祭出優惠價活動搶市。

傲勝強調，民眾不能出國旅行紓壓，就讓家成為你的紓壓新殿堂！Osim歲末加碼回饋，在林口及台中三井等兩處Outlet，舉辦「展示品出清特賣會」，眾多紓壓商品全面4折起，保證讓你買好、買滿。

原價4.28萬元的Osim迷你天王沙發按摩椅展示品，只要逾1.99萬元即可帶回家，讓你不用花大錢，也能擁有全身按摩享受。

Osim還首度出清原價24.8萬元的「天王之王頭等款按摩椅」展示品，搭載獨特頭部按摩器，給你從頭到腳最頂級的放鬆，展品價只要14.68萬元，還能享有12期零利率。此外，聖誕交換禮物的新選擇，具有超高CP值的Osim「3D巧摩枕」，原價3,680元，展品價只要1,999元；熱銷第一的Osim「亮眼舒」，原價6,680元，展品價只要3,199元。

至於Osim按摩背墊「背樂樂」，原價1.28萬元，展品價只要7,800元，現場還有運動健身、淨化空器，及按摩頭皮等明星商品，全面4折起，三井會員還享有指定商品再打95折優惠喔。

喬山表示，即日起至12月13日止，無論健身器材或按摩椅，全館商品可享有第二件商品八折優惠（以價格低者折扣），還可再享滿5,000元折500元的優惠活動。喬山的大型特賣場所，以台北三創及桃園大江，最為熱門，其中尤以桃園大江5日還特地舉辦「一日店長」活動，試圖炒熱此次優惠活動的買氣。

(工商 )