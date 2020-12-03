日銀官員：ETF資產收購計畫須改進 20:192020/12/03 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本央行理事會委員鈴木人司（Hitoshi Suzuki）3日指出，日銀應改進ETF與不動產投資信託（REIT）的收購計畫。他表示：「新冠疫情衝擊下，貨幣寬鬆政策料還將延續下去，日銀應另尋他法加強政策措施的可持續性及彈性，如此可避免收購ETF和REIT時遭遇困難。」疫情3月全球擴散後，日銀將ETF及REIT收購上限提高1倍。 環球晶帶頭 櫃買指數創高 達梭系統宣佈收購雲端原生分散式SQL資料庫領導者NuoDB (工商 ) #全球 #ETF #日銀 #REIT #收購 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫苗問世 嘉泥董事長張綱綸：明年營運審慎樂觀 17:512020/12/03 財經 大股東收購近半股權 新揚科擬下櫃轉私有化 04:102020/12/03 產業．科技 權證星光大道－中國信託證券 併購利多 環球晶營運讚 04:102020/12/03 證券．權證 《國際產業》大難臨頭 傳全美多州下周將控告臉書壟斷 15:392020/12/03 財經 第三代半導體材料錢景燒 台廠3檔大吸睛 10:402020/12/03 財經 斥資277億美元 Salesforce 收購聊天軟體Slack 04:102020/12/03 全球財經 新北超前部署 進校園須戴口罩 04:102020/12/03 地方新聞 軟銀投資雲端服務 連2彈 04:102020/12/03 全球財經 財經熱門新聞 陸簽RCEP、想加入CPTPP 「重返亞洲」推手：這國警鐘 - 財經 存到全額才買房很傻嗎？ 網一面倒： 老爸是對的 - 財經 聯電報喜 吃到高通、輝達單 - 財經要聞 - 工商時報 勞動基金慘虧後 竟破例洩大賺2千億 網反應一面倒 - 財經 環球晶、光耀、凱鈺3檔股票 自12/4起預收款券 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。