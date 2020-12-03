日本央行理事會委員鈴木人司（Hitoshi Suzuki）3日指出，日銀應改進ETF與不動產投資信託（REIT）的收購計畫。他表示：「新冠疫情衝擊下，貨幣寬鬆政策料還將延續下去，日銀應另尋他法加強政策措施的可持續性及彈性，如此可避免收購ETF和REIT時遭遇困難。」疫情3月全球擴散後，日銀將ETF及REIT收購上限提高1倍。

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