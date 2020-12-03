《歌劇魅影》來台巡演第17場，性感女神安心亞、梁文音、王大文、周蕙、鄧安寧父女等今（3日）晚專程到台北小巨蛋朝聖。梁文音7月與老公張念平簽字離婚，4年婚姻劃下句點。今是她恢單後首度露面，她面帶笑容與王大文一起到場，談到最近心情與生活，她表示，「就是慢慢調適，有很多朋友陪我，我也不讓自己停滯下來，會繼續工作。」

梁文音說，她近來培養了新的興趣，就是運動，請教練教她做重訓、有氧。是否有新桃花？她笑說「沒有因為運動有桃花，但有很多朋友陪我」，期許自己不管發生什麼事都不要停滯，會繼續跟大家分享音樂。她和王大文6年前就看過《歌劇魅影》，二刷仍覺得心情期待，她也希望有機會挑戰音樂劇，喊話「歡迎大家來找我」！

而《歌劇魅影》男配角是王大文在芝加哥西北大學的同學，兩人十年沒見，王大文說，很高興能看到同學來台表演，有跟他介紹台灣，還教他「台灣我愛你」5個字。

安心亞之前去紐約時就想看《歌劇魅影》，但時間搭不上，今到小巨蛋欣賞，覺得很幸福。她也想嘗試音樂劇，表示「我對自己的歌聲滿有信心，高音有5層樓」。今年安心亞接下高雄、台中麗寶樂園跨年雙演唱會，兩場跨年晚會，最近勤練體能，耶誕節也安排了練舞，她預告服裝會有驚喜，「我一直在嘗試比以往更驚豔，不會讓你們轉台。」

梁文音和王大文一同到小巨蛋欣賞歌劇魅影。（陳俊吉攝）

梁文音今晚到小巨蛋欣賞歌劇魅影。（陳俊吉攝）

安心亞今晚到小巨蛋欣賞歌劇魅影。（陳俊吉攝）

鄧安寧和女兒一同到小巨蛋欣賞歌劇魅影。（陳俊吉攝）

周蕙今晚到小巨蛋欣賞歌劇魅影。（陳俊吉攝）

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