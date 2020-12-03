全聯董事長林敏雄日前表示，明年計畫開出500坪的旗艦店，會是現有400坪大店外的最大店，今（3日）全聯總經理蔡篤昌在火鍋祭活動上表示，確定接手8月已停業的家樂福南港店，預計最快明年中開出台北首家旗艦店。

全聯嘉義興業西店，是全聯首家複與無印良品的複合式店中店。（讀者提供）

蔡篤昌表示，該店地點好，還有停車場，加上南港是全聯的空白區，看到好地點一定會把握，預計重新改裝後，將是全聯最大店。全聯近年開設的分店中，由日本設計師西川隆操刀的2家店都具有話題，去年8月底開的「台中市政店」，1F賣場248坪、2F We Sweet Cafe 50坪50席，搭配清新塗鴉風格，被稱為「全台最美的全聯」；去年12月中開的「中和新生店」占地290坪，是首家美式風格店型。

全聯台中市政店，搭配清新塗鴉風格，被稱為「全台最美的全聯」。（全聯提供）

至於，今年9月底開的嘉義興業西店，是全聯首家與無印良品的複合式店中店，引進24個貨架，至今業績表現滿意，蔡篤昌表示，全聯跟無印良品彼此客群互補，前後洽談超過1年，未來預計擴大規畫進駐其他全聯門市，據悉，其中有Sweet Cafe的台北市大安延吉店會是其中一家。

家樂福南港店是台北第1家分店，現已歇業，原店址由全聯接手開設500坪旗艦店。（本報資料庫）

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