賭王千金何超蓮在去年4月公開和男星竇驍相戀，交往至今1年半時間還是像熱戀期，目前同居的狀態，不時高調放閃；近期何超蓮陪竇驍回西安，因疫情關係也先不回香港，日前她特地早起親自下廚做菜給竇驍吃，毫無千金架子，讓粉絲看了都期待兩人能有好消息。

何超蓮和竇驍公開戀情後，大方出席公開活動外，她也陪男友回家鄉西安，過起婚前同居生活，不時在社群平台放甜蜜合照閃瞎眾人；日前她特地早起，決定下廚料理鹹魚雞肉炒飯和番茄馬鈴薯魚湯，還怕吵醒竇驍，邊做菜邊壓低音量分享如何料理，看起來不像是第一次做菜的人。

日前何超蓮特地早起親自下廚做菜給竇驍吃，毫無千金架子，讓粉絲看了都期待兩人能有好消息。(圖/ 摘自微博)

在她料理到一半時，竇驍起床後就直接加入，變成情侶做菜放閃秀，兩人協力完成料理；許多粉絲看完大讚何超蓮，「賢慧又漂亮」、「完全沒有大小姐架子」、「竇驍真的得到一個超棒的女朋友」、「羨慕竇驍能有何超蓮這個女友」、「太厲害了吧，不像一些有公主病的千金小姐」、「想吃」。

何超蓮是澳門賭王何鴻燊和三房陳婉珍生的女兒，曾被譽為「全球最漂亮千金」，她不僅外型出眾，還是名學霸，畢業於英國倫敦大學皇家賀洛唯學院經濟學系。先前曾和男歌手吳克群相戀4年，在2015年分手。

(中時新聞網)