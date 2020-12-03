大新聞大爆卦

行政院長蘇貞昌聲稱信功支持政府政策，信功否認挺萊豬打臉。屏東縣政府消防局隨即到信功消防安檢，馬上被質疑「查水表」。民進黨立委高嘉瑜在節目表示，一切都是巧合；宅神朱學恒突酸說，「高嘉瑜現在也不敢罵周玉蔻」，讓全場笑翻。

朱學恒在中天政論節目《大新聞大爆卦》中表示，信功11月27日申請，屏東消防局未去，12月2日剛好得罪蘇貞昌，不到24小時，人就去了，屏東消防局是有一通電話服務到府嗎？1999大家都知道，發公文等要一兩天都有可能。朱學恒酸說，此時他腦中浮現的是，屏東縣政府有一個人接到1999之後，就用跑百米的速度跑上跑下，然後消防局長就打電話趕著跟信功講，「你們現在那邊，有沒有人馬上可以接待我？」

高嘉瑜表示，信功業務經理楊旻叡有出面說明，11月27日他就已經提出申請了，11月27日剛好是星期五，在六、日之後，整個工作日就是周一、二，消防局接到他的申請，可能也特別重視。朱學恒此時酸說，「我完全理解高嘉瑜，高嘉瑜現在也不敢罵周玉蔻。」讓全場笑翻。主持人馬千惠馬上跳出來緩頰說：「不要害她啦！」

高嘉瑜接著表示，信功主動提出消防安檢的申請，信功既然提出來，就趕快把這個東西檢查通過，這本來由行政機關做這件事情，我們都要感謝他。

朱學恒指出，那每一家業者都要這樣做，所以屏東縣政府每一個提出來，馬上5天之內就去做，「如果是這樣子，我就服氣」。

(中時新聞網)