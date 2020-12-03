台中車站新站商場「鐵鹿大街」 12／6開幕

德昌（5511）營造正式跨足商場經營！子公司-經典國際打造台中車站新站商場「鐵鹿大街」，規劃美食街、主題餐廳、伴手禮及便利商店，提供民眾「站內消費」的便捷服務，並結合鐵道元素，12/6開幕慶期間舉辦「鐵道躲貓貓－貓小姐Ms. Cat插畫特展」，舊站月台、舊鐵軌、新站商場都有可愛的貓咪造型裝置，將台中車站打造為好吃、好玩的食尚新據點。

交通部台灣鐵路管理局2018年辦理指標性促參案「台中車站鐵道文化園區興建營運移轉案」，由台中在地企業-德昌營造得標，成立特許公司-經典國際公司營運，並將園區命名為「台中驛鐵道文化園區」。

台中驛鐵道文化園區共有2.9公頃，以台中車站新、舊站為核心，涵蓋新站商場、國定古蹟台中火車站、歷史建築20號倉庫群及台中後火車站、行車寄宿舍、高架軌道下方空間等。經典國際公司將分成三期開發，投資模式包括OT案、ROT案與BOT案，總投資金額達31億元。

其中，位於台中火車站新站的OT商場「鐵鹿大街」，9/28試營運，1、2樓共引進約40家商家。1樓為美食街、伴手禮及主題餐廳，提供各式熱食、甜點冰品、烘焙等，另有生活雜貨選物店；2樓則有手製乳品、輕食、咖啡、便利商店。

經典國際副總經理林宛玄表示，台北、高雄均有車站型商場，台中車站有百年歷史，為鐵公路交會處，特別是大智路打通後，交通更為繁忙，每日最多有10萬人次進出，需要車站型商場提供民眾便利的消費服務，「鐵鹿大街」正好滿足了乘客的消費需求。

「鐵鹿大街」嚴選進駐廠商，包括台中知名伴手禮、中部名產、台中獨家及全台獨家等都有。開幕慶期間，各商家分別推出人氣美食買一送一、熱銷商品優惠價、振興券倒數限定等優惠，當日消費滿額還可兌換限量首發禮、好禮3選1及抽獎。

此外，憑不限金額發票，還可加價購吉祥物「鐵鹿」的周邊商品，包括抱枕、胸章、L夾、杯墊及造型原子筆等。即日起至12/26，當天單筆消費滿200元可參加「歡慶開幕周周抽」抽獎活動，獎品有瑪謝按摩椅、貓小姐聯名款懶骨頭等。

此外，內外空間都有亮點，共食區兩側牆上巧妙布置插畫家「貓小姐Ms. Cat」的浮世繪，主角是搭火車的可愛貓咪，車窗外則是台中在地知名景點，園區吉祥物「鐵鹿」也現身圖中，和貓咪一起搭火車。

場外空間方面，「鐵鹿大街」面台中車站舊站方向的入口處前方，利用工地圍籬規劃「舊軌藝廊」，配合「鐵鹿大街」開幕舉辦「貓小姐Ms. Cat」特展，於商場內外及舊站第一、二月台間的舊鐵軌上有可愛的貓咪造型裝置；另有相關文創品展售及DIY活動，展現園區結合「文化、生活、創新」的特色。

為配合「鐵鹿大街」開幕，於舊站第一、二月台間的軌道上規劃多功能通廊，並撤除部分原有圍籬，有效縮短民眾來往前後站的時間，同時也是民眾飽覽軌道之美的佇足點；一月台規劃鏡面圍籬，提供舞蹈愛好者練習的場域。

(工商 )