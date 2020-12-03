引起社會關注的中藥鉛中毒事件，前中醫師公會理事長、台中盛唐中醫呂世明遭起訴。但被害者卻仍籠罩鉛中毒陰影，揭發這起案件的台中市議員張彥彤，其父親前議長張宏年腦傷40%，至今臥床，無法言語。而張彥彤仍在接受解毒治療，醫師說他目前無法正常生育，如果體內的鉛無法排完，恐怕會生出畸胎。

硃砂與鉛丹在外觀顏色、色素附著度仍有差異，呂世明竟未能區別，連檢方也訝異。（圖／翻攝畫面）

根據美國疾病管制局（CDC)規範標準，兒童的血鉛濃度上限是5ug／dL，成人的上限是10ug／dL。鉛中毒案爆發時，張宏年的血鉛濃度指數最高達364.84ug/dL，腦部受損超過40％，除了語言表達能力受損之外，還有四肢嚴重無力、骨質疏鬆等鉛中毒症狀，而面對呂世明與中藥商開庭時相互推諉，張彥彤透露，父親曾經表示想要自己出來開記者會，讓大家看到他被害得有多慘，但被張彥彤勸阻，他說，希望大家記得父親未生病前帥帥的模樣就好。

不僅父親張宏年健康受損，，張彥彤因血液中有鉛，目前仍無法「正常生育」，正在接受解毒療程。張彥彤表示「鉛會累積在骨頭，會慢慢地滲出，所以沒有人保證，何時能夠將體內的鉛含量完全排完。」，醫師也告訴他，如果鉛毒沒排完，小孩生出來會有問題。

檢察官在起訴書中指出，呂世明在中國學習中醫，在台灣執業中醫師逾25年，硃砂與鉛丹外觀相似，但仍有外觀顏色、色素附著度不同的差異，呂世明竟然未能區別硃砂與鉛丹，實在令人詫異。

(中時新聞網)